حیرت انگیز انکشاف! دنیا کے دو ایسے ملک جہاں کوئی یونیورسٹی نہیں

دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں قائم ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر دو ممالک ایسے ہیں جہاں کوئی یونیورسٹی موجود نہیں۔ یہ ممالک ویٹیکن سٹی اور لکسمبرگ ہیں۔
ویٹیکن سٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے جو روم، اٹلی کے اندر واقع ہے۔ یہاں کی آبادی ایک ہزار سے بھی کم ہے اور رقبہ صرف 49 ہیکٹر ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کسی یونیورسٹی کا قیام ممکن نہیں۔ ویٹیکن سے تعلق رکھنے والے طلبہ زیادہ تر روم یا اٹلی کے دیگر حصوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
دوسری جانب لکسمبرگ ایک ترقی یافتہ اور خوشحال یورپی ملک ہے، لیکن یہاں بھی کوئی روایتی یونیورسٹی نہیں ہے۔ اس کی بجائے یہاں سرکاری ادارے اعلیٰ تعلیم اور ٹیکنیکل تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ زیادہ تر طلبہ پیشہ ورانہ ڈگریوں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس، جرمنی یا بیلجیئم کا رخ کرتے ہیں۔
یہ انوکھی حقیقت دنیا بھر میں تعلیم کے نظام کی مختلف سمتوں کو اجاگر کرتی ہے کہ ترقی یافتہ اور چھوٹے دونوں ممالک اپنی مخصوص ضروریات کے مطابق تعلیمی ڈھانچہ اپناتے ہیں۔