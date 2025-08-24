وزیرِ اعظم شہباز شریف نے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز وصیت خان، انصار اور محمد خان کو ملاقات کے لیے اسلام آباد مدعو کرلیا۔
گلگت بلتستان میں مقامی آبادیوں کو گلیشئر پھٹنے کی پیشگی اطلاع دینے اور سینکڑوں جانیں بچانے کے اقدام کے اعتراف میں وصیت خان، انصار اور محمد خان کو وزیرِ اعظم خصوصی انعام سے نوازیں گے۔
اپنے ایک بیان میں وزیرِ اعظم نے کہا کہ وصیت خان، انصار اور محمد خان قوم کے ہیرو ہیں، محمد خان، انصار اور وصیت خان نے فرض شناسی کی اعلی مثال قائم کی۔
شہباز شریف نے کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔