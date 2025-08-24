راولپنڈی میں شوہر نے بیٹے کے ساتھ ملکر بیوی پر تیزاب پھینک دیا

گھریلو جھگڑے پر شوہر نے خاتون اور دوسرے بیٹے پر تیزاب پھینکا، دونوں گرفتار

صالح مغل August 24, 2025
facebook whatsup
(فوٹو فائل)

راولپنڈی میں شوہر نے بیٹے کے ساتھ ملکر بیوی کو گھریلو جھگڑے کے بعد تیزاب گردی کا نشانہ بنا ڈالا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق راولپنڈی کے تھانہ  سول لائن کے علاقے راجہ اکرم کالونی میں خاوند نے بیٹے کے ساتھ مل کر اہلیہ اور چھوٹے بیٹے پر تیزاب  پھینک دیا۔

واقعہ گھریلو جھگڑے پر پیش ایا پولیس نے مقدمہ درج کرکے دونوں کو گرفتار کرلیا ۔

پولیس کے مطابق مسماتہ  مریم فاروق نے بتایا کہ خاوند فاروق  ندیم کام کاج نہیں کرتا جبکہ خاتون نے گزر بسر کیلیے  گھر میں بیوٹی پارلر بنا رکھا ہے۔

خاتون کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اور واقعے کے وقت وہ چھوٹے بیٹے داؤد فاروق اور بیٹیوں کے ہمراہ  گھر پر موجود تھی کہ خاوند فاروق ندیم  اور 17 سالہ بیٹا عمر فاروق باہر سے گھر میں داخل ہوئے اور خاوند نے اچانک نازیبا  زبان استعمال کرتے ہوئے تشدد  شروع کر دیا۔

بیٹے عمر فاروق کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل تھی جو خاوند نے اسکے ہاتھ سے چھین کر تیزاب خاتون پر پھینکا جس کے نتیجے میں بازو اور گردن جھلس گئی۔

خاتون کی چیخ کی آوازیں اور شور سن کر اہل محلہ نے خاوند اور بیٹے سے جان چھڑائی اور پولیس کو اطلاع دی جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں کو گرفتار کرلیا۔

ابتدائی تحقیقات کے مطابق باپ اور بیٹے نے گھریلو لڑائی جھگڑے پر اہلیہ اور دوسرے بیٹے پر باتھ روم میں استعمال ہونے والا تیزاب گرایا۔ متاثرہ خاتون اور بیٹے کو علاج معالجے کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جنکی حالت خطرے سے باہر ہے اور انھیں  علاج معالجے کے بعد گھر بھجوا دیا گیا ہے۔

پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم ناقابل برداشت ہیں ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کیلیے رواں سال کے آخری سہ ماہی میں بولیاں طلب کیے جانے کا امکان

Express News

حکومت نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کیلیے 27 ارب کا مالیاتی پیکج منظور کرلیا

Express News

بچوں کی نازیبا تصاویر بنانے والا ملزم گرفتار

Express News

سروائیکل کینسر سے بچاؤ، ملک بھر میں مفت ویکسینیشن مہم کا اعلان کردیا گیا

Express News

سلمان اکرم راجہ کا پی ٹی آئی کے عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ

Express News

راولپنڈی میں شوہر نے بیٹے کے ساتھ ملکر بیوی پر تیزاب پھینک دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو