کراچی، اسٹیلز ملز سے سامان چوری کے الزام میں پولیس اہلکاروں کے بعد 3 ملزمان بھی گرفتار

اسٹیل ملز سے قیمتی سامان چوری کرنے کے الزام میں گرفتار پولیس اہلکاروں کے بعد اب تین ملزمان کو بھی گرفتار کرلیا گیا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق بن قاسم پولیس نے اسٹیل مل سے قیمتی سامان چوری کرنے میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ملیر کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت حسنین، زاہر اور وقار کے نام سے ہوئی۔
ملزمان کے قبضے سے 100 کلو سے زائد چوری شدہ کاپر اور ہیوی مشنیری کا سامان برآمد ہوا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان اسٹیل مل سے قیمتی سامان نکال کر اسکریپ کے گوداموں میں فروخت کرتے تھے۔
ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کردیا گیا ہے۔