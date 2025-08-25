کراچی، اسٹیلز ملز سے سامان چوری کے الزام میں پولیس اہلکاروں کے بعد 3 ملزمان بھی گرفتار

ملزمان کے قبضے سے 100 کلو سے زائد چوری شدہ کاپر اور ہیوی مشنیری کا سامان برآمد ہوا

شاہ میر خان August 25, 2025
فوٹو ایکسپریس

اسٹیل ملز سے قیمتی سامان چوری کرنے کے الزام میں گرفتار پولیس اہلکاروں کے بعد اب تین ملزمان کو بھی گرفتار کرلیا گیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بن قاسم پولیس نے اسٹیل مل سے قیمتی سامان چوری کرنے میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ملیر کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت حسنین، زاہر اور وقار کے نام سے ہوئی۔

ملزمان کے قبضے سے 100 کلو سے زائد چوری شدہ کاپر اور ہیوی مشنیری کا سامان برآمد ہوا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان اسٹیل مل سے قیمتی سامان نکال کر اسکریپ کے گوداموں میں فروخت کرتے تھے۔

ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کردیا گیا ہے۔
