بالی ووڈ نے ایک اور پاکستانی گانا کاپی کرلیا

پاکستان کے گانے چرانا بالی ووڈ کی مجبوری بنتا جارہا ہے

ویب ڈیسک August 25, 2025
facebook whatsup

ہمیشہ کی طرح کانٹینٹ کی کمی ہونے کے باعث بالی ووڈ نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی گانا چرا لیا۔

بھارتی فلموں میں آئے دن پاکستانی گانے کاپی ہونے کا رجحان بڑھتا جارہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ پاکستانی گانوں کو چرا کر ان کے بول میں معمولی تبدیلی کر کے انہیں اپنی فلموں میں شامل کرنا کانٹینٹ کی کمی ہونے کی وجہ سے بالی ووڈ کی مجبوری بنتا جارہا ہے۔ 

سجاد علی، نصرت فتح علی خان، حدیقہ کیانی اور دیگر مشہور گلوکاروں کے متعدد گانے اور دھن بالی ووڈ اب تک چرا کر ان سے کروڑوں روپے کما چکا ہے۔ 

اب حال ہی میں ریلیز ہونے والی جھانوی کپور اور سدھارتھ ملہوترا کی فلم پرم سندری میں بھی پاکستانی گانا بغیر اجازت شامل کرلیا گیا ہے۔ فلم پرَم سندری کا گانا Danger پاکستانی ڈرامہ سیریل ’منت مراد‘ کے مشہور ٹائٹل ٹریک ’لال سوٹ‘ سے بےحد مماثلت رکھتا ہے۔ 

سوشل میڈیا پر سدھارتھ اور جھانوی کی فلم کے اس گانے پر شدید تنقید کی جارہی ہے اور صارفین تبصرے کر رہے ہیں۔ پاکستانی صارفین کا کہنا ہے کہ پہلے تو بھارت پاکستان کے مشہور گانے چرا کر پیش کرتا تھا اب ہمارے ’او ایس ٹی‘ بھی چرانا شروع کردیے ہیں۔ 

ایک صارف نے لکھا کہ ’انہوں نے لال سوٹ کو لال ساڑھی بنا کر پیش کردیا جبکہ پورا ہی گانا کاپی ہے‘۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ میں مسافر بردار ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوگیا؛ ہلاکتیں

Express News

چین نے ریڈار کو چکمہ دینے والی ٹیکنالوجی ایجاد کرلی؛ طیارے بآسانی سرحد پار کرلیں گے

Express News

امریکا؛ ٹرمپ کی حامی خاتون کی قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت

Express News

غزہ کی جنگ دو سے تین ہفتوں میں “فیصلہ کن انجام” تک پہنچ جائے گی؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

آسٹریلیا میں پولیس ٹیم پر حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور ایک زخمی

Express News

مودی کی تعلیمی اسناد عام نہیں کی جاسکتیں، دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو