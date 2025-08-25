پیسفک اوشین میں سمندری طوفان موجود ہے جب کہ سندھ میں بارش سے متعلق محکمہ موسمیات کا بیان سامنے آگیا۔
رپورٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا کہ پیسفک اوشین میں ویتنام اور لاؤس کے قریب سمندری طوفان موجود ہے، جب بھی پیسفک اوشین سرگرم ہوتا یے خلیج بنگال میں سرگرمی محدود ہوجاتی ہے۔
خلیج بنگال سے نمی پیسفک اوشین کی جانب جارہی ہے، کراچی سمیت سندھ میں جوسسٹم 27 سے اثرانداز ہونا ہے اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اگست کے آخر تک سندھ میں تیز بارش کا امکان نہیں ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان رہے گا۔
یاد رہے کہ ویتنام نے سال کے سب سے طاقتور طوفان "کاجیکی” کے قریب آتے ہی ہوائی اڈے و اسکول بند اور علاقے سے شہریوں کا بڑے پیمانے پر انخلا شروع کر دیا ہے۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق طوفان کی تیز ہوائیں 166 کلومیٹر فی گھنٹہ (103 میل فی گھنٹہ) کی رفتار سے چل رہی ہیں اور توقع ہے کہ یہ آج دوپہر تک مرکزی ساحلی علاقے سے ٹکرائے گا۔
حکام نے خبردار کیا ہے کہ اس طوفان کے باعث بھاری بارشیں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈز کا خطرہ ہے۔
وِیتنامی حکومت کا کہنا ہے کہ نصف ملین سے زائد افراد کو محفوظ علاقوں میں منتقل کیا جائے گا اور تمام کشتیوں کو ساحل پر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
تھان ہُوا اور کوآنگ بن صوبوں کے ہوائی اڈے بند کر دیئے گئے ہیں جبکہ ویتنام ایئر لائنز اور وِیٹ جیٹ نے علاقے کے لیے کئی پروازیں منسوخ کر دیں