بحر الکاہل میں سمندری طوفان، کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش سے متعلق محکمہ موسمیات کا بیان آگیا

جب بھی پیسفک اوشین سرگرم ہوتا یے خلیج بنگال میں سرگرمی محدود ہوجاتی ہے۔

ویب ڈیسک August 25, 2025
facebook whatsup

پیسفک اوشین میں سمندری طوفان موجود ہے جب کہ سندھ میں بارش سے متعلق محکمہ موسمیات کا بیان سامنے آگیا۔

رپورٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا کہ پیسفک اوشین میں ویتنام اور لاؤس کے قریب سمندری طوفان موجود ہے، جب بھی پیسفک اوشین سرگرم ہوتا یے خلیج بنگال میں سرگرمی محدود ہوجاتی ہے۔

خلیج بنگال سے نمی پیسفک اوشین کی جانب جارہی ہے، کراچی سمیت سندھ میں جوسسٹم 27 سے اثرانداز ہونا ہے اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اگست کے آخر تک سندھ میں تیز بارش کا امکان نہیں ہے۔

محکمہ موسمیات نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان رہے گا۔

یاد رہے کہ ویتنام نے سال کے سب سے طاقتور طوفان "کاجیکی” کے قریب آتے ہی ہوائی اڈے و اسکول بند اور علاقے سے شہریوں کا بڑے پیمانے پر انخلا شروع کر دیا ہے۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق طوفان کی تیز ہوائیں 166 کلومیٹر فی گھنٹہ (103 میل فی گھنٹہ) کی رفتار سے چل رہی ہیں اور توقع ہے کہ یہ آج دوپہر تک مرکزی ساحلی علاقے سے ٹکرائے گا۔

حکام نے خبردار کیا ہے کہ اس طوفان کے باعث بھاری بارشیں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈز کا خطرہ ہے۔

وِیتنامی حکومت کا کہنا ہے کہ نصف ملین سے زائد افراد کو محفوظ علاقوں میں منتقل کیا جائے گا اور تمام کشتیوں کو ساحل پر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

تھان ہُوا اور کوآنگ بن صوبوں کے ہوائی اڈے بند کر دیئے گئے ہیں جبکہ ویتنام ایئر لائنز اور وِیٹ جیٹ نے علاقے کے لیے کئی پروازیں منسوخ کر دیں
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو