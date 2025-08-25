لاہور؛ 12 سالہ بچی کو بازار میں ہراساں کرنے والا دکاندار گرفتار

لاہور:
ہنجروال پولیس نے 15 کال پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے 12 سالہ بچی کو ہراساں کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا۔
ترجمان پولیس کے مطابق 12 سالہ بچی اپنی خالہ کے ساتھ خریداری کے لیے اتوار بازار گئی تھی، دکاندار ملزم ثناء اللہ نے اریبہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔
ایس پی ڈاکٹر محمد عمر نے بتایا کہ ملزم ثناء اللہ نے بچی کو فزیکلی اور جنسی طور پر ہراساں کیا۔
ترجمان پولیس کے مطابق ملزم ثناء اللہ کے خلاف بچی کے والد مشتاق کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا، ہنجروال پولیس نے ملزم کو ہیومین ریسورس اور جدید ٹیکنالوجی سے فوری گرفتار کر لیا۔
ایس پی ڈاکٹر محمد عمر نے ایس ایچ او ہنجروال عدیل انجم اور پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچیوں کو حراساں کرنے والوں کے خلاف کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔