کراچی: ڈاکوؤں نے مزاحمت پر تین افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا

زخمیوں کی شناخت 25 سالہ عباس، 45 سالہ سہیل اور 45 سالہ عبدالجلیل کے ناموں سے ہوئی

اسٹاف رپورٹر August 25, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

کراچی میں جاری ڈاکو راج کے دوران مختلف علاقوں میں ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر تین افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق گلشن اقبال بلاک 17 میں فائرنگ سے نوجوان زخمی ہوگیا جسے فوری طبی امداد کے لیے جناح اسپتال لیجایا گیا۔

عزیز بھٹی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا ہے جبکہ زخمی نوجوان کی شناخت 25 سالہ عباس کے نام سے کی گئی۔

سپر ہائی وے احسن آباد لاکھانی ٹاور کے قریب فائرنگ سے 45 سالہ سہیل نامی شخص زخمی ہوگیا جسے فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجایا گیا۔

سائٹ سپر ہائی وئے صنعتی ایریا پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا جس کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔

دریں اثنا سرجانی ٹاؤن ناردرن بائی پاس ایم ڈی کٹ پیٹرول پمپ کے قریب فائرنگ 45 سالہ عبدالجلیل نامی شخص زخمی ہوگیا جسے۔

چھیپا حکام کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے جبکہ ایک گولی مضروب کو ران پر لگی تھی اس حوالے سے سرجانی ٹاؤن پولیس واقعے کو نامعلوم ملزمان کی فائرنگ کا شاخسانہ قرار دے رہی ہے ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

گورنرہاؤس میں روزانہ ربیع الاول کی محافل منعقد ہوں گی: گورنر سندھ

Express News

کراچی: پیٹرول پمپ پر آگ سے جھلسنے والا شخص دوران علاج دم توڑ گیا

Express News

کراچی میں ڈمپر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، 3 سالہ بچہ جاں بحق

Express News

کراچی میں ڈکیتی اور شہری کو تشدد کا نشانہ بنانے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار

Express News

انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کو بریک لگ گئے

Express News

کراچی: الآصف اسکوائر کے قریب کرنٹ لگنے سے مزدور جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو