غزہ کے النصر اسپتال میں اسرائیل نے خون کی ہولی کھیلی؛ شہید صحافیوں کی تعداد 6 ہوگئی

اسرائیلی بمباری میں دیگر 25 افراد بھی شہید ہوگئے جن میں طبی عملہ اور ریسکیو اہلکار شامل ہیں

ویب ڈیسک August 26, 2025
25
غزہ کے النصر اسپتال پر اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 25 ہوگئی

جارحیت پسند اسرائیل نے تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کو روندتے ہوئے غزہ کو صحافیوں کے لیے خطرناک ترین مقام بنادیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی کی النصر اسپتال میں بمباری میں اور خان یونس میں فائرنگ سے شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 4 سے بڑھ کر چھ ہوگئی۔

شہید ہونے والے چھٹے صحافی کو خان یونس کے علاقے میں اسرائیلی افواج نے گولی کا نشانہ بنایا۔ صحافی کی شناخت حسن دوہان کے نام سے ہوئی جو ماہر تعلیم بھی ہیں۔

الجزیرہ کے مطابق حسن دوہان اخبار الحیاۃ الجدیدہ کے لیے صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے تھے اور سوشل میڈیا پر کافی متحرک تھے۔

کہا جاتا ہے کہ ان کی سوشل میڈیا پر کی گئی پوسٹیں ہی ان کی شناخت اور شہادت کا باعث بنیں۔ اسرائیلی فوج نے آزادیٰ اظہار رائے کو کچل کر رکھ دیا۔

آج دن میں غزہ کے مرکزی النصر اسپتال پر بمباری میں پہلے چار صحافیوں کی شہادت کی تصدیق کی گئی تھی۔

جن میں  رائٹرز کے کیمرہ مین حسام المصری، ایسوسی ایٹڈ پریس اور برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ کی نامہ نگار مریم ابودقہ، امریکی ٹی وی نیٹ ورک این بی سی کے رپورٹر ابوطحٰہ اور الجزیرہ کے فوٹو جرنلسٹ محمد سلامہ شامل ہیں۔

بعد ازاں قدس نیوز ایجنسی کے نمائندے احمد ابو عزیز بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کرگئے۔ اس طرح تعداد 5 ہوگئی تھی۔

یہ سب صحافی جنگ زدہ ماحول میں دنیا کو سچ دکھانے کی جدوجہد کر رہے تھے، لیکن اسرائیلی گولہ باری نے ان کی آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں۔

صحافی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان واقعات کو آزادی اظہار پر حملہ اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میڈیا نمائندوں کو نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل دنیا کے سامنے حقائق آنے نہیں دینا چاہتا۔

اسرائیل کی اس بمباری میں صحافیوں کے علاوہ کم از کم 20 دیگر افراد بھی شہید ہوگئے تھے جن میں اکثریت طبی عملے اور ریسکیو اہلکاروں کی ہے۔
ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM

برطانیہ میں مسافر بردار ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوگیا؛ ہلاکتیں

چین نے ریڈار کو چکمہ دینے والی ٹیکنالوجی ایجاد کرلی؛ طیارے بآسانی سرحد پار کرلیں گے

امریکا؛ ٹرمپ کی حامی خاتون کی قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت

غزہ کی جنگ دو سے تین ہفتوں میں "فیصلہ کن انجام" تک پہنچ جائے گی؛ ٹرمپ کا دعویٰ

آسٹریلیا میں پولیس ٹیم پر حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور ایک زخمی

مودی کی تعلیمی اسناد عام نہیں کی جاسکتیں، دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ

