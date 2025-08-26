آرٹیکل 10 اے کے تحت فیئر ٹرائل بنیادی حق ہے، سپریم کورٹ

منصفانہ سماعت کے بغیرسزا نہیں دی جاسکتی، اراضی کیس میں ہائیکورٹ کا حکم کالعدم

حسنات ملک/جہانزیب عباسی August 26, 2025
اسلام آباد:

سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ فیئر ٹرائل کا حق آئین کے آرٹیکل 10اے کے تحت ایک بنیادی حق بن گیا ہے۔ مناسب قانونی عمل ایک لازمی شرط ہے جس کا ہر سطح پر احترام کیا جانا چاہیے۔

فیئر ٹرائل کا حق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دی جانی چاہیے جب تک کہ اسے جواب دینے اور اپنا مقدمہ پیش کرنے کا مناسب اور منصفانہ موقع نہ دیا جائے۔

جسٹس محمد علی مظہر نے نجی افراد اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے درمیان جائیداد کے تنازع سے متعلق کیس کے تحریری فیصلے میں کہا کہ قانون کے تحفظ سے مستفید ہونااور قانون کے مطابق سلوک کیا جانا ہر شہری کا ناقابلِ تنسیخ حق ہے۔

آرٹیکل 4 کا مقصد قانون کے سامنے برابری یا قانون کے یکساں تحفظ کے اصول کو نافذ اور مربوط کرنا ہے، مناسب قانونی عمل کے بغیر کسی بھی شخص کی زندگی اور آزادی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔

قدرتی انصاف کے اصولوں کا تقاضا ہے کہ ملزم کو سزا دینے سے پہلے اپنا موقف پیش کرنے کیلئے منصفانہ موقع دیا جائے۔ ہمارے آئین میں فیئر ٹرائل کا حق آرٹیکل 10 ایکے تحت ایک بنیادی حق بن گیا ہے۔

تمام عدالتی، نیم عدالتی اور انتظامی حکام کے لیے یہ ایک ناگزیر ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی حکمت اور دانش کے مطابق انصاف کو یقینی بنائیں۔

درخواست گزار یامین اینڈ کمپنی کو1992 میں کراچی میں 16481 سکوائر فٹ اراضی 99 سالہ لیز پر دی گئی تاہم2020 میں مدعا علیہ نمبر6 نے اس الزام کے تحت منسوخی کا نوٹس جاری کردیا کہ وہ لیز جعلی تھی، سندھ ہائیکورٹ نے انکی درخواست مسترد کردی تھی تاہم سپریم کورٹ نے سندھ ہائیکورٹ کا فیصلہ کالعدم کرتے ہوئے معاملہ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کو بھیج دیا کہ وہ فریقین کو سن کر تین ماہ میں فیصلہ کریں۔

دریں اثنا ہ جسٹس محمد علی مظہر نے بھرتیوں کے ایک اور کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا ہے کہ ہائیکورٹ تقرری یا بھرتی کے عمل میں رٹ درخواست کے دائرہ اختیار میں شواہد ریکارڈ کرسکتی ہے نہ ہی تنازع کا گہرائی سے جائزہ لے سکتی ہے۔

تین رکنی بنچ نے 174اپیلوں پر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فریقین نے سندھ ہائیکورٹ سکھر بنچ میں درخواستیں دائر کیں کہ انھوں نے محکمہ تعلیم میںبی پی ایس ایک سے بی پی ایس چار تک نان ٹیکنیکل آسامیوں کیلئے اپلائی کیا تھا اور ضلعی بھرتی کمیٹی کی سفارش پر آفر لیٹر بھی جاری ہوچکے تھے ۔

عدالت نے اپیلیں نمٹاتے ہوئے ہدایت کی کہ ہائیکورٹ میرٹ پر کیس پر ازسر نو سنے اور فریقین کو مکمل دفاع کا موقع فراہم کیا جائے۔
