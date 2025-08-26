اکاؤنٹس میں 1 ٹریلین روپے سے زائد موجود، پنجاب کو کسی قرض کی ضرورت نہیں، عظمیٰ بخاری

پنجاب حکومت کے اسٹیٹ بینک سے قرض لینے سے متعلق خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں، صوبائی وزیر اطلاعات

ویب ڈیسک August 26, 2025
لاہور:

وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے صوبے کے قرضوں سے متعلق خبروں کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے دیا۔

اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ یہ خبر جھوٹ اور غلط فہمی پر مبنی ہے اور مالیاتی معاملات کی بنیادی سمجھ بوجھ نہ رکھنے والے افراد ایسی اطلاعات پھیلا رہے ہیں۔

عظمیٰ بخاری نے واضح کیا کہ پنجاب نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایک روپیہ بھی قرض نہیں لیا۔ رپورٹ میں جس رقم کا ذکر ہے وہ دراصل پنجاب حکومت کی فیڈرل گورنمنٹ کے ٹی بلز میں سرمایہ کاری ہے، جس کا مقصد منافع حاصل کرنا ہے، قرض لینا نہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اس وقت ایک سرپلس صوبہ ہے اور صوبائی حکومت کے اکاؤنٹس میں 1 ٹریلین روپے سے زائد رقم موجود ہے۔ اس لیے پنجاب کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔

انہوں نے مزید کہا کہ رپورٹ میں جن اداروں کا ذکر ہے وہ ممکنہ طور پر وفاقی حکومت کے ہیں، پنجاب کے زیر انتظام کسی ادارے نے کوئی قرض نہیں لیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خبر لکھنے والے کو یہ بنیادی بات بھی معلوم نہیں تھی کہ 2019 کے بعد اسٹیٹ بینک ایکٹ کے تحت کسی بھی حکومت، چاہے وفاقی ہو یا صوبائی، کو براہ راست اسٹیٹ بینک سے قرض لینے کی اجازت نہیں۔

وزیر اطلاعات نے کہا کہ جھوٹی اور بے سروپا خبریں پھیلانے والے صحافی کو اپنی خبر پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر حکومت قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔
