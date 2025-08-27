علی ظفر بہت اچھا شخص ہے، ہر دوسرے ہفتے بات ہوتی ہے، سونو نگم

سونو نگم نے کہا کہ وہ ان لوگوں سے جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں جو ایک جیسی سوچ اور اقدار رکھتے ہیں

ویب ڈیسک August 27, 2025
facebook whatsup

بھارتی گلوکار سونو نگم کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے معروف گلوکار علی ظفر سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ 

سونو نگم کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ گلوکار علی ظفر کیساتھ اپنے تعلقات اور دوستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ 

ان کا کہنا تھا کہ ’میں ہر ہفتے یا دو ہفتوں میں ایک بار علی ظفر سے بات کرتا ہوں، وہ اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔

سونو نگم نے مزید کہا کہ وہ ان لوگوں سے جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں جو ایک جیسی سوچ اور اقدار رکھتے ہیں۔

بھارتی گلوکار نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کے لیجنڈری گلوکار عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کو اپنا محسن مانتے ہیں۔ یاد رہے کہ سونو نگم نے اپنے کیریئر کا آغاز انہیں کے مشہور گانے ’اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا‘ سے کیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

Express News

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

Express News

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

Express News

’’سچا پیار ابھی تک ہوا ہی نہیں‘‘ ؛ سلمان خان کا حیران کن اقرار

Express News

فرحان سعید اور کنزا ہاشمی کی نئی جوڑی کو ناظرین نے مسترد کردیا

Express News

ایمن اور منیب کے گھر ایک اور ننھی پری کی آمد؛ مداحوں کیلیے سرپرائز اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو