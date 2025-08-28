چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ بیجنگ کے تعلقات بڑے عالمی طاقتوں میں سب سے زیادہ ’’مستحکم، بالغ اور اسٹریٹجک طور پر اہم‘‘ ہیں۔
یہ بیان انہوں نے روسی پارلیمان (ڈوما) کے اسپیکر ویچسلاو وولودین سے ملاقات کے دوران دیا۔
چینی سرکاری میڈیا کے مطابق صدر شی نے دونوں ممالک کے تعلقات کو ’’عالمی امن کا ایک مستحکم ذریعہ‘‘ قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کو سیکیورٹی اور ترقیاتی مفادات کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، گلوبل ساؤتھ کو متحد کرنا چاہیے، کثیرالجہتی کی حقیقی حمایت کرنی چاہیے اور عالمی نظام کو مزید انصاف اور مساوات کی طرف لے جانا چاہیے۔
شی جن پنگ اور ولادیمیر پیوٹن کے درمیان تعلقات روس کے یوکرین پر حملے کے بعد مزید گہرے ہوئے ہیں۔ چین نے نہ کبھی جنگ کی مذمت کی اور نہ ہی ماسکو سے فوجیں واپس بلانے کا مطالبہ کیا، جبکہ یوکرین کے اتحادی ممالک کا ماننا ہے کہ چین اپنے شمالی ہمسائے کو خاموش سپورٹ فراہم کرتا رہا ہے۔