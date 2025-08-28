ہیٹ ویو تیزی سے بڑھتی عمر کا سبب قرار

مطالعے کے لیے محققین نے تائیوان سے تعلق رکھنے والے 24 ہزار 922 بالغ افراد کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا

ویب ڈیسک August 28, 2025
ایک نئی تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ موسمیاتی تغیر کی وجہ سے بڑھتی ہیٹ ویوز میں رہنا، بالخصوص مزدوروں میں، تیزی سے عمر بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے۔

اس حوالے سے کی جانے والی گزشتہ تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ ہیٹ ویوز بوڑھے افراد کی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے لیکن اس تحقیق کی توجہ کا مرکز بنیادی طور پر قلیل مدت تک مسلسل تپش میں رہنے پر تھی۔

جرنل نیچر کلائمیٹ چینج میں شائع ہونے والی تحقیق میں ہیٹ ویو کے عمر بڑھنے اور صحت ممکنہ طویل مدتی اثرات کا جائزہ لیا گیا۔

محققین نے تائیوان سے تعلق رکھنے والے 24 ہزار 922 بالغ افراد کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جن کی اوسط حیاتیاتی (بائیولوجیکل) عمر 46 برس تھی تاکہ ہیٹ ویو کے ان کی عمر بڑھنے کے عمل پر اثر انداز ہونے سے متعلق جانا جا سکے۔

محققین نے ریپڈ ایجنگ کو بائیولوجیکل عمر اور حقیقی عمر کے درمیان فرق کے طور پر بیان کیا اور اس کے ہیٹ ویو کے ساتھ تعلق کا معائنہ کیا۔

بائیولوجیکل عمر سے مراد انسانی جسم کی اعضاء کی سطح پر فعلیت پر مبنی ہوتی ہے جبکہ حقیقی عمر تاریخِ پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔
