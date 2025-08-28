معرکہ حق میں شکست کے بعد  بھارتی فوجی قیادت میں اختلافات اور تقسیم کھل کر سامنے آگئی

بھارت کو تھیٹر ائزیشن کے لیے کسی دوسرے ملک سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ایئرچیف

ویب ڈیسک August 28, 2025
پاکستان کے ہاتھوں معرکہ حق میں شکست کے بعد  بھارتی فوجی قیادت میں اختلافات اور تقسیم کھل کر سامنے آ گئی۔

بھارت کی جنگی حکمت عملی پر پاکستان سے شکست کے بعد اندرونی اختلافات  شدید تر ہوتے جا رہے ہیں اور تھیٹرائزیشن کے نام پر تینوں بھارتی افواج کے درمیان طاقت کی کشمکش تیز ہو گئی    ہے۔

بھارتی جریدے دی اکنامک ٹائمز کے مطابق ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ  نے تھیٹرائزیشن منصوبے کو جلد بازی میں  نافذ  کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ بھارتی ایئر چیف کا کہنا ہے کہ  اس وقت ہر چیز میں خلل ڈالتے ہوئے ایک نیا ڈھانچہ بنانا اچھا خیال نہیں ہے۔

بھارتی ایئرچیف کے مطابق بھارت کو تھیٹر ائزیشن کے لیے کسی دوسرے ملک سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک چیز کی اپنی ضرورت ہوتی ہے ،  ضرورت کے بغیر گئے تو ہم غلط ہو جائیں گے ۔ ذاتی طور پر سمجھتاہوں کہ دہلی میں مشترکہ منصوبہ بندی اور رابطہ کاری مرکز کا ہونا ضروری ہے۔

انہوں نے کہا کہ تھیٹر  ائزیشن کے نفاذ کے لیے ہمیں کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے ۔ محسوس کرتا ہوں کہ اعلیٰ سطح پر مشترکہ منصوبہ بندی اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے ۔

مودی سرکار کےمتنازع تھیٹرائزیشن منصوبے نے بھارتی فوج میں نئےتضادات پیدا کردیے ہیں۔ بی جے پی کی سیاسی مداخلت نے  بھارتی افواج کو پیشہ ورانہ بنیادوں سے محروم کر دیا ہے۔
