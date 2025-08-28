آئی فون 17 کب ریلیز ہوگا، ایپل نے تاریخ کا اعلان کردیا

پری آرڈر ایونٹ کے تین دن بعد شروع ہوگا

ویب ڈیسک August 28, 2025
ایپل نے آئی فون 17 کے ریلیز ایونٹ کی تاریخ کا اعلان کردیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ایپل نے باضابطہ طور پر 9 ستمبر 2025 کو اپنے ایپل پارک ہیڈ کوارٹر، کیلیفورنیا میں اپنے اگلے بڑے ایونٹ کا اعلان کردیا ہے، جہاں کمپنی آئی فون 17 سیریز، ایپل کی نئی اسمارٹ گھڑیاں اور ممکنہ طور پر دیگر آلات کو متعارف کرائے گی۔

آئی فون 17 سیریز کو متوقع طور پر 9 ستمبر 2025 کو ایک خصوصی ایونٹ کے دوران متعارف کرایا جائے گا تاہم پری آرڈر اس ایونٹ کے تین دن بعد یعنی 12 ستمبر سے شروع ہونے کی توقع ہے اور عالمی سطح پر فروخت 19 ستمبر سے شروع ہو سکتی ہے۔

اس سے قبل میڈیا پر گردش کرتی رپورٹس  کے مطابق آئی فون 17 پرو میکس اپنے ماضی کے ایڈیشنز کے مقابلے زیادہ طاقتور بیٹری کے ساتھ متعارف کرایا جائے گا۔ آئی فون 17 پرو میکس بالآخر وہ پہلا آئی فون ہوگا جس میں 5000 ایم اے ایچ کی بیٹری ہوگی۔

لہٰذا اگر آپ "آئی فون 17 ریلیز" سے مراد مارکیٹ میں دستیابی یا خریدنے کی تاریخ لیتے ہیں تو وہ 19 ستمبر 2025 کے قریب متوقع ہے جبکہ ایپل نے صرف ریلیز ایونٹ کی تاریخ کا باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے۔

 
