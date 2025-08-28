’’سچا پیار ابھی تک ہوا ہی نہیں‘‘ ؛ سلمان خان کا حیران کن اقرار

بالی ووڈ کے دبنگ خان سلمان خان نے ’’سچے پیار‘‘ کے بارے میں اظہار خیال کرکے ایک بار پھر مداحوں کو چونکا دیا ہے۔
’’بگ باس 19‘‘ کے گرینڈ پریمیئر میں میزبان کے طور پر جلوہ گر ہونے والے سلمان خان سے مہمان تانیا متل نے سوال کیا: ’’کیا سچا پیار ہمیشہ ادھورا ہی رہ جاتا ہے؟‘‘
اس سوال پر سلمان خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: ’’مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مجھے تو اب تک سچا پیار ہوا ہی نہیں۔ نہ کوئی سچا پیار ہوا اور نہ ہی کچھ ادھورا رہا۔‘‘
سلمان خان کا یہ بیان سنتے ہی شو کا ماحول پرجوش ہوگیا۔ مداحوں اور ناظرین کو ایک بار پھر حیرت ہوئی کہ آخر دبنگ خان، جو بالی ووڈ کے ’’فار ایور سنگل‘‘ ہیرو کہلاتے ہیں، آج تک سچے پیار کی تلاش میں کیوں کامیاب نہ ہوسکے۔
یہ اقرار اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ سلمان خان کی زندگی میں کئی مشہور اداکارائیں شامل رہیں۔ کبھی ان کا نام ایشوریا رائے کے ساتھ جڑا تو کبھی کترینہ کیف اور سنگیتا بجلانی کے ساتھ۔ کئی رشتے گہری دوستی اور محبت کے باوجود شادی کے بندھن تک نہ پہنچ سکے۔ ایشوریا رائے کے ساتھ ان کا رشتہ طوفانی انداز میں ختم ہوا تو کترینہ کیف نے بھی آخرکار اپنی راہیں جدا کرلیں۔
اب جبکہ سلمان خان 58 برس کے ہوچکے ہیں، مداح یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا واقعی بالی ووڈ کے یہ سب سے زیادہ چاہے جانے والے ہیرو کبھی شادی کے بندھن میں بندھیں گے یا پھر ہمیشہ ہی ’’سنگل خان‘‘ کے لقب کے ساتھ رہیں گے۔
ان کے تازہ بیان نے ایک بار پھر مداحوں کو چہ میگوئیوں پر مجبور کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ سوال گونج رہا ہے ’’کیا سلمان خان کو کبھی سچا پیار ملے گا یا وہ ہمیشہ کے لیے فار ایور سنگل ہی رہیں گے؟‘‘