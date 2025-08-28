غازیانِ وطن کو سلام، سپاہی مقبول حسین کی 7ویں برسی آج منائی جا رہی

جنگ کے دوران شدید زخمی حالت میں وہ بھارتی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوگئے

ویب ڈیسک August 28, 2025
آج وطن کے عظیم سپوت، سپاہی مقبول حسین کی ساتویں برسی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔

سپاہی مقبول حسین کی داستانِ وفا اور قربانی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہے، جو نسلوں کے لیے مثال ہے۔

آزاد کشمیر کے علاقے تراڑ کھل سے تعلق رکھنے والے مقبول حسین 4 آزاد کشمیر رجمنٹ کا حصہ تھے اور 1965 کی جنگ میں انہوں نے غیر معمولی جرات اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔

بیس اگست 1965 کو جنگ کے دوران شدید زخمی حالت میں وہ بھارتی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوگئے۔ قید کے دوران دشمن نے ان پر بدترین جسمانی اور ذہنی تشدد کیا، مگر سپاہی مقبول حسین نے اپنی وفاداری اور حب الوطنی میں ایک لمحے کے لیے بھی لغزش نہ دکھائی۔

سپاہی مقبول حسین کی زبان پر ہمیشہ ’’پاکستان زندہ باد‘‘ کا نعرہ رہا، جس کی پاداش میں دشمن نے ان کی زبان تک کاٹ دی۔
مقبول خبریں

