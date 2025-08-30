دریاؤں پر چھوٹے ڈیم نہ بنائے گئے تو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوتی رہیں گی، چوہدری سالک حسین

وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین نے ہیڈ خانکی کنٹرول روم کا دورہ کیا

ویب ڈیسک August 30, 2025
وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین نے کہا ہے کہ دریاؤں پر سیلاب کی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے چھوٹے ڈیم ضروری ہیں وگرنہ ایسی آفات آتی رہیں گی۔

وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین نے ہیڈ خانکی کنٹرول روم کا دورہ کیا، وفاقی وزیرکو ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین قریشی نے سیلاب کے بارے میں بریفنگ دی، اس موقع پر ڈسٹرکٹ گجرات کی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران ان کے ہمراہ تھے۔

وزیرآباد کے حلقہ جات پی پی 35 اور 36 کے ایم پی ایز نے ان کا استقبال کیا۔اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوے وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین نے کہا کہ دریاؤں پر سیلاب کی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے چھوٹے ڈیم ضروری ہیں وگرنہ ایسی آفات آتی رہیں گی آفات کے موقع پر تنقید کی بجائے تعمیری سوچ اپنانا ہو گی، جو حکومت کو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اس موقع پر سیلاب زدگان کی مدد کریں یہ زیادہ بہتر ہے۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نقصانات کا تخمینہ لگا رہی ہے ،میں وزیر اعظم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں سیلاب زدگان کی ہر ممکن امداد کی جائے گی، سیلاب متاثرین کا جونہی نقصانات کا تحمینہ مکمل ہو گا انہیں مالی امداد فراہم کر دی جائے گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ آبی گذر گاہوں پر تعمیرات کرنے والوں کو اب خود سوچنا چاہئے اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔

وفاقی وزیر کامزید کہناتھا کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہو گا کہ دریاؤں کے راستوں میں ڈیم بنائے جائیں اگر ڈیم نہ بنائے تو جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اگلی بار بھی ہو گا اور تب تک ایسی تباہی ہوتی رہے گی جب تک آبی ذخائر نہ بنیں گے۔ ایسے مواقع پر ہمیں افسوس کرنے کی بجائے مثبت اور مستقل و دیرپا اقدامات کرنے ہونگے۔

اس موقع پر وزیرآباد کے حلقہ جات پی پی 35 سے ایم پی اے چوہدری وقار احمد چیمہ اور پی پی 36 سے عدنان افضل چٹھہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔
