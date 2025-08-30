وزیر ریلوے کی سیلابی صورتحال میں 24 گھنٹے ٹرینوں اور ٹریکس کی نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت

وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی زیر صدارت ریلوے ہیڈکوارٹر میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا

ویب ڈیسک August 30, 2025
وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے موجودہ موسمی اور سیلابی حالات کے تناظر میں 24 گھنٹے ٹرینوں اور ریلوے ٹریکس کی مسلسل نگرانی کو یقینی بنانے کی ہدایت کردی۔

وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی زیر صدارت ریلوے ہیڈکوارٹر میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریلوے حکام نے آپریشنل امور اور ملک میں حالیہ سیلابی صورتحال سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔

اجلاس کے دوران وزیر ریلوے نے موجودہ موسمی اور سیلابی حالات کے تناظر میں 24 گھنٹے ٹرینوں اور ریلوے ٹریکس کی مسلسل نگرانی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچنے کے لیے پیشگی اقدامات اور ہنگامی پلاننگ ناگزیر ہے۔

محمد حنیف عباسی نے واضح ہدایات جاری کیں کہ مسافروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے، اور ٹرینوں کی وقت کی پابندی اور صفائی کے اعلیٰ معیار کو سختی سے یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیشنز پر صفائی، انتظار گاہوں اور دیگر بنیادی سہولیات کی دستیابی ریلوے کی ساکھ کا حصہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ ریلوے صرف ایک سفری ذریعہ نہیں، بلکہ یہ عوامی سہولت اور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم اسے مزید معیاری، محفوظ اور عوام دوست بنائیں گے۔

اجلاس میں ریلوے سروسز کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز اور اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔
