ایف بی آر نے آن لائن کاروبار کیلیے نئے قواعد و ضوابط جاری کردیے

احتشام مفتی August 30, 2025
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آن لائن کاروبار کے نئے قواعد وضوابط جاری کردیئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ایف بی آر کی جانب سے ملکی ڈیجیٹل معیشت کو ٹیکس دائرے میں لانے کیلئے انکم ٹیکس رولز مجریہ 2002 میں ترامیم کا مسودہ جاری کردیا ہے۔

ایف بی آر کے نوٹیفکیشن نمبر 1634کے مطابق آن لائن کاروبار کرنے والے ہر ادارے کو ماہانہ مالیاتی رپورٹ جمع کرانا ہوگی، قواعد کے تحت آن لائن کاروبار والے ادارے فارم اے 1 اور فارم اے2 پر ماہانہ مالیاتی تفصیلات جمع کریں گے۔

آن لائن کاروبار کی تفصیلات بمعہ این ٹی این اور ماہانہ بینک اکاؤنٹ کھاتوں پر مشتمل ہوگی، ایس آر او کے مطابق آن لائن کاروباری اداروں کو فروخت کنندہ کا نام ، پتہ، انوائس نمبر بھی فراہم کرنا ہوگا۔

ایس آر او کے مطابق ملک بھر خدمات فراہم کرنے والی تمام کوریئر سروس کمپنیوں کو ہر سہہ ماہی پر مالی تفصیلات ایف بی آر میں جمع کرانی ہوگی۔

ایف بی آر کی جانب سے جاری ایس آر او کے مطابق کوریئر سروس کمپنیوں کو مالی تفصیلات جمع کرنے کیلئے فارم 1 جاری کیا گیا، آن لائن مالی خدمات فراہم کردہ کمپنیوں کو علیحدہ فارم میں سروسز پر ٹیکس تفصیلات فراہم کرنی ہوگی۔

ایس آر او کے مطابق آن لائن کاروبار کرنے والے اداروں کو ٹیکس تفصیلات فراہم کرتے وقت حلفیہ بیان بھی جمع کرنا ہوگا۔

ایس آر او کے مطابق آن لائن کاروبار کے ترمیم شدہ ڈرافٹ پر اسٹیک ہولڈرز سات روز میں اپنی آراء جمع کراسکتے ہیں۔
