امریکا: بھلکڑ شخص ایک لاٹری کے دو ٹکٹوں سے لاکھوں ڈالر جیت گیا

امریکی شہری نے دو ٹکٹ خرید کر پانچ، پانچ لاکھ ڈالر کے دو انعامات جیت لیے

ویب ڈیسک August 30, 2025
facebook whatsup

امریکا کے ایک بھلکڑ شخص نے ایک ہی لاٹری کے دو ٹکٹ خرید کر پانچ، پانچ لاکھ ڈالر کے دو انعامات (مجموعی طور پر 10 لاکھ ڈالر) جیت لیے۔

امریکی ریاست میری لینڈ کی پرنس جارج کاؤنٹی سے تعلق رکھنے والے شہری (جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی) نے بتایا کہ وہ 18 اگست کو ایک لانڈری میں تھے جب ان کے یاد کرنے پر بھی انہیں یاد نہیں آرہا تھا کہ 20 اگست کو ہونے والی لاٹری کی قرعہ اندازی کے لیے انہوں نے ٹکٹ خریدا ہے یا نہیں۔

بالآخر انہوں نے ایک ٹکٹ خرید لیا اور جب وہ علاقے سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے قرعہ اندازی میں ان کا پانچ لاکھ کا انعام نکل آیا۔

وہ جب واپس گھر آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ اس ہی قرعہ اندازی کا پہلے بھی ایک ٹکٹ خرید چکے ہیں جس کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ کو فوراً بتایا کہ وہ لوگ ڈبل انعام جیت چکے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ انعام ان کے بچوں اور ان کے بچوں کے بچوں کے کام آئے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

 Sep 02, 2025 09:06 PM |
پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

عراق میں خشک سالی سے  دو ہزار 300 سال سے زائد پرانی قبریں دریافت

Express News

لیبوبس نامی گُڑیا کے مقبول ہونے کی آخر وجہ کیا ہے

Express News

امریکی شہری نے سب سے زیادہ ربڑ کی چپلیں جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کرلیا

Express News

موئن جو دڑو اور ہڑپہ سیلابوں سے تباہ ہوئے، امریکی ماہر آثار قدیمہ

Express News

امریکا: بھلکڑ شخص ایک لاٹری کے دو ٹکٹوں سے لاکھوں ڈالر جیت گیا

Express News

کروکس کی ہزاروں جوڑیاں جمع کرنے کا عالمی ریکارڈ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو