کراچی میں زیر تعمیر عمارت کے بلڈر کو بھتے کی پرچی موصول

شہر قائد کے علاقے گارڈن میں لیاری ایکسپریس وے کے انٹرچینج کے قریب زیر تعمیر عمارت کے بلڈر کو بھتے کی پرچی موصول ہوئی ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق شہر قائد کے علاقے گارڈن انٹرچینج کے قریب زیر تعمیرعمارت کے 2 مزدورں کو بھتے کی پرچی دینے اور انھیں فائرنگ سے کرنے میں ملوث ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی۔
گارڈن پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرلیا جس میں بھتہ خوری ، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
گارڈن انٹر چینج کے قریب زیر تعمیر عمارت میں بھتے کی پرچی اور فون نمبر دینے کی فوٹیج منظر عام ہر آگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان عمارت کے باہر آئے جس میں شلوار قیمص اور سر پر پی کیپ اور ماسک لگایا چوکی دار اندر آیا اور مزدور کو بھتے کی پرچی تھمائی۔
اسی کے ساتھ مسلح شخص نے مزدور کو یرغمال بنایا اور اُسے اندر لے گیا۔ ملزمان نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو مزدور زخمی بھی ہوئے۔
گارڈن پولیس نے واقعہ کا مقدمہ نمبر 354 سال 2025 بجرم دفعات 384 ، 385 ، 324 اور انسداد دہشت گردی کی دفعہ سیون اے ٹی اے کے تحت پلاٹ کے چوکیدار عاشق کی مدعیت میں نامعلوم بھتہ خوروں کے خلاف درج کرلیا۔
مدعی مقدمہ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ ملزم نے اسے بھتے کی چار پرچیاں دیتے ہوئے دھمکی دی کہ ٹھیکیدار سے بولنا کہ اس نمبر پر رابطہ کرلینا ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔
مدعی کے مطابق بھتہ خور نے اس کی کمر پر پستول رکھی ہوئی تھی اور کہا کہ کوئی پیچھے نہیں آئیگا اور کچھ قدم چلنے کے بعد اس نے فائرنگ کر دی جس میں تو بچ گیا لیکن فائرنگ سے سائٹ سپروائزر جمیل اور مزدور جہانگیر گولیاں لگنے سے زخمی ہوگئے۔
گارڈن پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) کے حوالے کر دیا ۔