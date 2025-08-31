پنجاب، سیلاب کی تباہ کاری سے زراعت، دیہی معیشت تباہ

2500سے زائد دیہات کے لاکھوں ایکڑ رقبہ پر فصلیں تباہ،ہزاروں مویشی بہہ گئے

محمد رضوان یوسف August 31, 2025
facebook whatsup
لاہور:

پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاری سے متاثرہ علاقوں میں زراعت اور دیہی معیشت تباہ ہو گئی، 2500 سے زائد دیہات اور ان سے منسلک لاکھوں ایکڑ رقبہ پر زیر کاشت چاول، مکئی، کپاس، سبزیات و دیگر فصلات تباہ ہو چکی ہیں۔ 

دیہی گھروں میں ذاتی استعمال اور مارکیٹ میں عمدہ قیمت پر فروخت کی امید میں ذخیرہ کی جانے والی بھاری مقدار میں گندم اور مکئی ڈوب گئی ہے۔

سیلاب کے باعث سبزیوں، گندم،چاول، مکئی ، چارے کی طلب میں اضافے اور رسد میں کمی کے سبب ان کی قیمتوںمیں غیر معمولی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔

سیلاب کے پانی میں ہزاروں قیمتی مویشی  بہہ  گئے جبکہ  بچ جانے والے لاکھوں مویشیوں کیلئے چارے کی شدید قلت سنگین صورت اختیار کر رہی ہے۔

سیلاب کے خوف سے مچھلی فارم مالکان نے لاگت سے بھی کم قیمت پر مچھلی فروخت کردی ہے،سیلاب آنے سے قبل 21 ہزار روپے فی من فروخت ہونے والی مچھلی 6 ہزار روپے قیمت پر فروخت کی گئی ہے۔

کسان رہنماؤں کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نئی فصلات کی کاشت میں کسانوں کو شدید مالی و انتظامی مشکلات پیش آئیں گی کیونکہ کسانوں کے پاس رقم نہیں، زرعی آلات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔

سیکرٹری پرائس کنٹرول اینڈ کماڈٹیز احسان بھٹہ نے سیلابی صورتحال کے دوران صوبے بھر کی سبزی و اناج منڈیوں کی سپلائی مانیٹر کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے، جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ آلو، پیاز، ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کی سپلائی پر خصوصی فوکس کیا جائے تاکہ سیلاب کے باوجود قلت پیدا نہ ہو۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

 Sep 02, 2025 09:06 PM |
پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

دوسری عالمی جنگ اور فراموشی کیخلاف مزاحمت کرتی چین کی یادیں

Express News

یکم سے تین ستمبر تک ایک اور سیلاب کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کردیا

Express News

پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کی پیش گوئی

Express News

کالا باغ ڈیم ریاست کیلیے ضروری ہے، جن کے تحفظات ہیں اُن سے بات کی جائے، وزیراعلیٰ گنڈا پور

Express News

بلوچستان پولیس : ڈی آئی جی رخشاں ڈویژن اور ڈی آئی جی موٹروے پولیس پر نئی تعیناتیاں

Express News

وزیراعلیٰ گنڈا پور کا آبی گزرگاہوں اور نالوں کے اطراف سے تمام تجاوزات ختم کرنے کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو