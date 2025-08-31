ووٹ چوری کے ذریعے ایک دہائی سے زائد بھارت پر مسلط مودی سرکار سیاسی دباؤ کا شکار

اپوزیشن کے انکشاف کے بعد بی جے پی کے دھاندلی پر مبنی انتخابی ماڈل کے خلاف عوامی مزاحمت بڑھنے لگی

ویب ڈیسک August 31, 2025
جعلی مینڈیٹ اور چوری شدہ ووٹوں پر قائم مودی سرکار کے احتساب کا وقت قریب آگیا۔

اپوزیشن کے انکشاف کے بعد بی جے پی کے دھاندلی پر مبنی انتخابی ماڈل کے خلاف عوامی مزاحمت بڑھنے لگی، بی جے پی کے بے لگام انتخابی فراڈ کے دن گنے جا چکے، مودی سرکار کڑی تنقید کی زد میں ہیں۔

قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے مودی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ نریندر مودی ہمیشہ انتخابات ووٹ چوری کر کے جیتتے ہیں، ہم نے صاف بتا دیا ہے، بہار انتخابات میں ایک ووٹ بھی چوری نہیں کرنے دیں گے۔

مودی کے عوامی مینڈیٹ کے کھوکھلے دعوے اپوزیشن کے ہاتھوں بے نقاب ہو گئے ہیں، مودی سرکار کا اقتدار جمہوریت پر نہیں بلکہ ووٹ چوری، جبر اور دھونس پر قائم ہے۔

جمہوری نقاب کے پیچھے مودی سرکار دراصل آمریت اور ووٹ چوری کی مکمل تصویر ہے، بی جے پی نے اپنی دھاندلیوں کو پاکستان دشمنی، قوم پرستی اور نفرت انگیز پروپیگنڈے کے پیچھے چھپایا۔ بی جے پی کی اداروں کے استحصال اور دھاندلی شدہ انتخابات کے ذریعے مصنوعی فتوحات کی قلعی کھل چکی ہے۔

 
