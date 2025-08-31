سندھ میں سیلابی صورت حال کے پیش نظر 200 افراد کا انخلا، مزید 4500 کی منتقلی کا عمل جاری

متاثرہ علاقوں میں سب سے زیادہ خطرہ گاؤں جمو ملاح کو لاحق ہے، ترجمان سندھ حکومت

ویب ڈیسک August 31, 2025
فوٹو فائل

سندھ کےضلع ٹنڈو محمد خان میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر آبادی کے انخلاء کا عمل تیزی سے جاری ہے۔

حکومتِ سندھ کی ترجمان سیدہ تحسین عابدی نے کہا ہے کہ اب تک 200 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جاچکا ہے جبکہ مزید 4500 افراد کو منتقل کرنے کا عمل جاری ہے۔

ترجمان سیدہ تحسین عابدی نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں سب سے زیادہ خطرہ گاؤں جمو ملاح کو لاحق ہے جس کا کچھ حصہ پہلے ہی خالی کرا لیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ جانی نقصان سے بچا جا سکے۔

حکومت سندھ کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے مقبروں شریف کے علاقے میں ٹینٹ سٹی کے نام سے ایک بڑا کیمپ قائم کیا ہے جس کی گنجائش 2500 سے 3000 گھرانوں تک ہے۔ joaN متاثرہ خاندانوں کے لیے عارضی رہائش، خوراک، پینے کے پانی اور طبی امداد کے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔

سیدہ تحسین عابدی نے کہا کہ حکومت سندھ نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دے دی ہے اور عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر قریبی قائم کردہ کیمپ یا محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔
