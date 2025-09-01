گلوبل صمود فلوٹیلا: سابق سینیٹر مشتاق احمد خان پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے

فلوٹیلا میں دنیا کے 50 سے زائد ممالک کے شہری، انسانی حقوق کے کارکن اور سیاسی رہنما شامل ہیں

ویب ڈیسک September 01, 2025
facebook whatsup

جماعتِ اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان عالمی "صمود فلوٹیلا" میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے، جو غزہ کے محاصرے کو توڑنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی شہری امدادی مہم قرار دی جا رہی ہے۔

فلوٹیلا میں دنیا کے 50 سے زائد ممالک کے شہری، انسانی حقوق کے کارکن اور سیاسی رہنما شامل ہیں، جن میں مشہور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں۔ یہ قافلہ درجنوں کشتیوں پر مشتمل ہے جو اسپین اور تیونس سے غزہ کے لیے روانہ ہوں گی۔

سابق سینیٹر کے مطابق یہ مشن 4 ستمبر کو تیونس سے روانہ ہوگا اور 5 ستمبر کو بحیرہ روم میں دیگر کشتیوں سے مل کر غزہ کا رخ کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک "پُرامن اور قانونی" اقدام ہے جس کا مقصد محاصرہ توڑنا، خوراک اور پانی پہنچانا اور دنیا کو فلسطینی عوام پر جاری نسل کشی سے آگاہ کرنا ہے۔

مشتاق احمد خان نے اعتراف کیا کہ اس سفر میں بڑے خطرات ہیں، ماضی میں اسرائیل نے فلوٹیلا پر حملے بھی کیے ہیں۔ ان کے مطابق تین امکانات ہیں: یا تو ہم کامیابی سے غزہ پہنچ جائیں، یا اسرائیل ہمیں گرفتار کر کے واپس بھیج دے، یا پھر ہماری جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستانی وفد اس وقت ویزا کے مسائل کی وجہ سے مکمل نہیں پہنچ سکا، تاہم تیونس میں پاکستانی سفارت خانے نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |
تھیٹر میں اداکارہ کیساتھ افسوسناک واقعہ، مقدمہ درج کرلیا گیا

تھیٹر میں اداکارہ کیساتھ افسوسناک واقعہ، مقدمہ درج کرلیا گیا

 Sep 02, 2025 06:58 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت امریکی مصنوعات پر ٹیکس کم کرنے پر آمادہ ہوگیا لیکن اب دیر ہوچکی؛ ٹرمپ

Express News

اسلاموفوبیا؛ برطانیہ میں مساجد کی بیحرمتی اور مسلمانوں پر حملے

Express News

امریکی ایئرپورٹ پر دو طیارے آپس میں ٹکرا گئے؛ ہلاکتیں

Express News

یوکرین جنگ کے خاتمے پر ٹرمپ کیساتھ بہت سے معاملات طے پاگئے؛ پوٹن

Express News

پاکستان نے امریکا کو ڈاک بھیجنا بند کر دیا، بڑی وجہ سامنے آگئی

Express News

آسٹریلیا میں امیگریشن مخالف ریلیاں، حکومت نے ’نفرت پھیلانے کی کوشش‘ قرار دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو