خواتین اور مرد باکسرز نے عالمی رِنگ میں پاکستان کا پرچم بلند کردیا

شاندار نتائج قومی ٹریننگ کیمپ کی باقاعدہ تیاریوں اور کوچز کی انتھک محنت کا ثمر ہیں، صدر پی بی ایف

اسپورٹس ڈیسک September 01, 2025
facebook whatsup

پاکستانی خواتین باکسرز نے چین میں جاری تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل باکسنگ گالا میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

تفصیلات کے مطابق پاک آرمی کی عائشہ ممتاز ویمنز انڈر 18 کی 48 کلوگرام کیٹیگری کے فائنل میں پہنچ گئیں۔

عائشہ ممتاز نے ویمنز انڈر 18کے فائنل میں پہنچ کر پاکستان کیلئے سلور میڈل حاصل کیا۔

چین میں جاری تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل باکسنگ گالا میں دنیا کے 26 ممالک کی34 ٹیمیں شریک ہوئیں۔

 تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل باکسنگ گالا میں پاک آرمی کی ملائکہ زاہد اور ماریا بھی سیمی فائنلسٹ ہیں۔

چین میں جاری تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل باکسنگ گالا میں پاکستانی مرد باکسرز نے بھی شاندار کارکردگی دکھائی۔

پاک آرمی کے قدرت اللہ سیمی فائنلسٹ، حُذیفہ راحیل (پنجاب) اور ضمیر علی (کے پی) کوارٹر فائنلسٹ ہیں۔

پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی چیئرپرسن بیگم عشرت اشرف نے کہا کہ  پاکستانی کھلاڑیوں نے نہ صرف جیت حاصل کی بلکہ جرأت، ڈسپلن اور عزم سے دنیا بھر کو متاثر کیا۔

صدر پاکستان باکسنگ فیڈریشن لیفٹیننٹ کرنل (ر) محمد ناصر اعجاز نے کہا کہ عالمی سطح پر خواتین کھلاڑیوں کی جیت پاکستان باکسنگ کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ بیٹیوں نے بے مثال ہمت سے دنیا کو پیغام دیاکہ پاکستان عالمی باکسنگ میں ناقابلِ نظرانداز قوت ہے۔ ہم نے کھلاڑیوں کو سخت محنت، جدید تربیت اور بہترین سہولتیں فراہم کیں۔

کرنل (ر) محمد ناصر اعجاز نے مزید کہا کہ یہ کامیابیاں آنے والے کل کی بنیاد ہیں، کھلاڑیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرتے رہیں گے۔

انہوں نے کہا کہ شاندار نتائج قومی ٹریننگ کیمپ کی باقاعدہ تیاریوں اور کوچز کی انتھک محنت کا ثمر ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |
تھیٹر میں اداکارہ کیساتھ افسوسناک واقعہ، مقدمہ درج کرلیا گیا

تھیٹر میں اداکارہ کیساتھ افسوسناک واقعہ، مقدمہ درج کرلیا گیا

 Sep 02, 2025 06:58 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

قومی کرکٹر آصف علی کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

Express News

شاہد آفریدی کا افغانستان میں زلزلے سے تباہی پر دکھ کا اظہار

Express News

سورانا کرسٹیا نے گمشدہ ٹرافی کی واپسی کے لیے اپیل کردی

Express News

سہ ملکی سیریز: شائقین کے لیے نیا پروٹوکول جاری

Express News

افغانستان میں زلزلے سے ہلاکتیں، میچ سے قبل ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی

Express News

ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو