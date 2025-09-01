والدہ نے زہر کھا کر خودکشی کیوں کی؟ منور فاروقی کا تہلکہ خیز انکشاف

بھارتی کامیڈین اور بگ باس کے فاتح منور فاروقی نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی والدہ نے زہر کھا کر خودکشی کی تھی۔
ایک حالیہ انٹرویو میں منور فاروقی نے اپنے والدین کی نجی زندگی پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد والدہ پر بےحد ظلم کرتے تھے اور انہیں مارتے پیٹتے تھے۔
منور کے مطابق والدین کی شادی کے 22 برس بعد جب وہ صرف 13 سال کے تھے تو ان کی والدہ نے والد کے ظلم و ستم سے تنگ آکر زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی اور انہیں ہمیشہ کیلئے تنہا کر گئی تھیں۔
کامیڈین نے بتایا کہ والدہ کے انتقال کے 2 برس بعد والد کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ 11 سال تک بستر پر رہے۔ منور کا کہنا تھا کہ والدہ کے گزر جانے کے بعد وہ اپنے باپ کو ہی ان کی موت کا ذمہ دار مانتے اور ان سے نفرت کرتے تھے مگر گزرتے وقت کیساتھ والد کو معاف کردیا کیونکہ ان کا بھی میرے سوا کوئی نہیں تھا اور وہ خود بھی تکلیف سے گزر رہے تھے۔
منور فاروقی کا کہنا تھا کہ وقت اور حالات نے انہیں معاف کرنا اور آگے بڑھنا سکھایا۔ یاد رہے کہ منور بھارت کے مشہور کامیڈین اور بگ باس کے فاتح ہیں۔ انہوں نے پہلی اہلیہ سے علیحدگی کے بعد میک اپ آرٹسٹ سے دوسری شادی کی تھی اور اب خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔