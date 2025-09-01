سہ فریقی سیریز: افغانستان اور یو اے ای کو پہلی فتح کی تلاش

سہ فریقی سیریز میں پاکستان سے اپنے اپنے ابتدائی میچز ہارنے والی ٹیموں افغانستان اور یو اے ای کو پہلی فتح کی تلاش ہے۔ دونوں ٹیموں کا مقابلہ آج ہوگا۔
تفصیلات کے مطابق شارجہ میں جاری سہ فریقی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 39 رنز سے شکست دی تھی۔
پاکستان نے پھر دوسرے مقابلے میں یو اے ای کو 31 رنز سے زیر کیا تھا۔
اب دونوں ناکام ٹیمیں آپس میں مدمقابل آئیں گی۔ پہلی فتح کے لیے افغان سائیڈ نے اسپنرز سے توقعات وابستہ کر لیں۔ کپتان راشد خان سے بھی آل راؤنڈ کارکردگی کی امیدیں ہیں۔
یو اے ای کا انحصار آصف خان پر ہوگا جنہوں نے پاکستان کیخلاف چھ چھکوں اور اتنے ہی چوکوں کی مدد سے 77 رنز بنائے تھے۔
دونوں ٹیمیں اب تک 12 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں مدمقابل آئی ہیں جن میں سے نو افغانستان اور تین یو اے ای نے جیتے ہیں۔