سہ فریقی سیریز: افغانستان اور یو اے ای کو پہلی فتح کی تلاش

دونوں ٹیمیں اب تک 12 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں مدمقابل آئی ہیں۔ 9 افغانستان اور 3 یو اے ای نے جیتے۔

اسپورٹس ڈیسک September 01, 2025
سہ فریقی سیریز میں پاکستان سے اپنے اپنے ابتدائی میچز ہارنے والی ٹیموں افغانستان اور یو اے ای کو پہلی  فتح کی تلاش ہے۔ دونوں ٹیموں کا مقابلہ آج ہوگا۔

تفصیلات کے مطابق شارجہ میں جاری سہ فریقی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 39 رنز سے شکست دی تھی۔

پاکستان نے پھر دوسرے مقابلے میں  یو اے ای کو 31 رنز سے زیر کیا تھا۔

اب دونوں ناکام ٹیمیں آپس میں مدمقابل آئیں گی۔ پہلی فتح کے لیے افغان سائیڈ نے اسپنرز سے توقعات وابستہ کر لیں۔ کپتان راشد خان سے بھی آل راؤنڈ کارکردگی کی امیدیں ہیں۔

یو اے ای کا انحصار آصف خان پر ہوگا جنہوں نے پاکستان کیخلاف چھ چھکوں اور اتنے ہی چوکوں کی مدد سے 77 رنز بنائے تھے۔

دونوں ٹیمیں اب تک 12 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں مدمقابل آئی ہیں جن میں سے نو افغانستان اور تین یو اے ای نے جیتے ہیں۔
