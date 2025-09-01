افغانستان میں زلزلے سے ہلاکتیں، میچ سے قبل ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی

سہ فریقی سیریز کے میزبان متحدہ عرب امارات کرکٹ بورڈ نے افغانستان میں زلزلے سے ہلاکتوں پر اظہار تعزیت کیا ہے۔
امارات کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افسوسناک زلزلے کے متاثرین سے ہمدردی اور تعزیت پیش کرنے کے لیے افغانستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ شامل ہیں۔
شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں آج یو اے ای اور افغانستان کے سہ فریقی سیریز کے میچ کے آغاز سے قبل ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔
اس سے قبل افغانستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا تھا کہ بورڈ کی قیادت تمام کھلاڑیوں اور عملے کے ساتھ شدید زلزلے سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہے۔