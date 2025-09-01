برطانیہ میں پناہ گزینوں کے خلاف مظاہروں کی آڑ میں انتہاپسندوں نے مساجد کی بے حرمتی کی اور مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ میں ایسیکس کے شہر باسلڈن میں ساؤتھ ایسیکس اسلامک سینٹر پر جمعے کی نماز سے ایک رات قبل دیواروں پر سرخ صلیب اور اسلام مخالف نعرے لکھے گئے۔
یہ پہلا واقعہ نہیں جو حالیہ دنوں میں پیش آیا ہو۔ پناہ گزینوں کے خلاف آپریشن کو بڑھانے کے حق میں جاری مظاہروں میں متعدد واقعات رونما ہوچکے ہیں۔
جس کے دوران مسلم خواتین اور خاندانوں کو ہراساں کرنے، نسل پرستانہ جملے کسنے اور گھروں پر سرخ صلیب کے نشانات بنانے کے متعدد واقعات دیکھے گئے۔
یہ واقعات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ملک بھر میں چرچ کے جھنڈے اور یونین جیک مختلف مقامات پر لگائے جا رہے ہیں۔
انسانی حقوق کے اداروں نے خبردار کیا ہے کہ یہ مہم نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کو ہوا دے رہی ہے۔
مقامی کونسل کے سربراہ اور مذہبی رہنماؤں نے اس عمل کو بزدلانہ، مجرمانہ اور شرمناک قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی اور حکومت سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
مسلم کونسل برطانیہ نے کہا کہ انگلینڈ کا پرچم نفرت اور نسل پرستی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جو نازی دور کی یاد دلاتا ہے۔
مقامی چرچ رہنماؤں نے بھی مسیحی علامات کو نسل پرستی کے جواز کے طور پر استعمال کرنے کو غلط اور خطرناک عمل قرار دیا۔