دھناشری نے بطور دانتوں کے ڈاکٹر کونسے مشہور اداکار کا علاج کیا ہے؟

دھناشری ورما ایک ڈینٹسٹ بھی ہیں

ویب ڈیسک September 02, 2025
بھارتی کرکٹر یوزویندر چہل کی سابقہ اہلیہ اور بالی ووڈ کی مشہور کوریوگرافر دھناشری ورما نے انکشاف کیا ہے کہ وہ بالی ووڈ کے مشہور اداکار رنبیر کپور کے دانتوں کا علاج کر چکی ہیں۔

ایک حالیہ گفتگو کے دوران دھناشری ورما نے انکشاف کیا کہ انہوں نے بطور دانتوں کی ڈاکٹر عالیہ بھٹ کے شوہر رنبیر کپور کا علاج بھی کیا ہے اور وہ ان کے علاوہ بھی کئی نامور شخصیات کا علاج کر چکی ہیں۔ 

دھناشری کا کہنا تھا کہ "میں نے تین سال تک پریکٹس کی، باندرہ اور لوکھنڈ والا میں ایک کلینک تھا، یہ تمام شوبز والے وہاں آتے تھے"۔

یاد رہے کہ دھناشری ورما ایک ڈینٹسٹ بھی ہیں جبکہ بعد میں انہوں نے بطور ڈانسر اور کوریوگرافر شوبز کی دنیا میں قدم رکھا اور اسے ہی اپنا مستقل پیشہ بنا لیا۔ 

دھناشری ورما 2020 میں بھارتی کرکٹر یوزویندر کیساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھیں جبکہ 2025 میں دونوں میں طلاق ہوگئی۔ 

 
