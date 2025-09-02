یو اے ای کے کپتان محمد وسیم نے روہت شرما کا ریکارڈ توڑ کر تاریخ رقم کردی

متحدہ عرب امارات کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد وسیم نے بھارتی بیٹر اور سابق ٹی ٹوئنٹی کپتان روہت شرما کا بڑا ریکارڈ توڑ دیا۔
پیر کو شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف سہ ملکی سیریز کے میچ میں محمد وسیم نے کپتان کی حیثیت سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا اعزاز اپنے نام کرلیا۔
189 رنز کے ہدف کے تعاقب میں وسیم نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 37 گیندوں پر 67 رنز اسکور کیے جس میں 6 چھکے اور 4 چوکے شامل تھے۔
یو اے ای کے کپتان نے صرف 54 اننگز میں 110 چھکے جڑدیے جبکہ روہت شرما نے کپتان کی حیثیت سے 62 اننگز میں 105 چھکے لگائے تھے۔
اس اننگز کے بعد وسیم نے نیوزی لینڈ کے سابق اوپنر مارٹن گپٹل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ چھکے مارنے والے بلے بازوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئے۔
اس وقت ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ روہت شرما کے پاس ہے، جنہوں نے 159 میچز میں 205 چھکے لگائے جبکہ محمد وسیم نے 80 میچز میں 176 چھکے مارے ہیں۔
واضح رہے کہ محمد وسیم کی شاندار اننگز کے باوجود یو اے ای ٹیم ہدف حاصل نہ کرسکی اور مقررہ اوورز میں 150 رنز بنا کر افغانستان سے 38 رنز سے شکست کھا بیٹھی۔