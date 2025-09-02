عضلات کی صحت کیلئے ضروری کریئیٹین کِن غذاؤں سے حاصل کیا جاسکتا ہے

زیادہ تر کریئیٹین جانوروں سے حاصل ہونے والی غذاؤں میں پایا جاتا ہے

ویب ڈیسک September 02, 2025
کریئیٹین (Creatine) ایک قدرتی مرکب ہے جو عضلات میں توانائی پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو ورزش یا بھاری جسمانی سرگرمی کرتے ہیں۔

زیادہ تر کریئیٹین جانوروں سے حاصل ہونے والی غذاؤں میں پایا جاتا ہے۔ یہاں وہ غذائیں ہیں جن سے آپ قدرتی طور پر کریئیٹین حاصل کر سکتے ہیں:

گائے کا گوشت: سب سے بڑی قدرتی ذریعہ

بکرے یا دنبے کا گوشت

پولٹری (چکن، ٹرکی)

ٹونا، سالمن ، کوڈ اور ہرنگ (Herring) مچھلی۔ یہ مچھلیاں خاص طور پر کریئیٹین سے بھرپور ہوتی ہیں۔

جھینگا اور کیکڑا

کریئیٹین تقریباً صرف جانوروں کی مصنوعات میں ہوتا ہے۔ سبزی خور یا ویگن افراد کو یہ خوراک سے براہِ راست نہیں ملتا، اس لیے ان کے لیے اکثر کریئیٹین سپلیمنٹ تجویز کیے جاتے ہیں۔

عام خوراک سے روزانہ ایک انسان کو اوسطاً 1–2 گرام کریئیٹین ملتا ہے۔ ایتھلیٹس یا جم جانے والے افراد کے لیے یہ مقدار کافی نہیں ہوتی، اس لیے وہ اکثر سپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں۔
