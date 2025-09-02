کچھ لوگوں کو مچھر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کیوں کاٹتے ہیں؟

مچھر دور سے انسان کو سانس کے ذریعے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ سے پہچانتے ہیں

ویب ڈیسک September 02, 2025
کچھ لوگوں کو مچھر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کاٹتے ہیں اور اس کی کئی سائنسی وجوہات ہیں:

1. جسم سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ

مچھر دور سے انسان کو سانس کے ذریعے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ سے پہچانتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ سانس لیتے ہیں (مثلاً جسمانی طور پر بڑے، حاملہ خواتین یا ورزش کرنے والے) وہ مچھروں کو زیادہ متوجہ کرتے ہیں۔

2. جسم کی بو اور پسینے کے کیمیکلز

انسانی پسینے میں لیکٹک ایسڈ، یورک ایسڈ، امونیا جیسے مرکبات ہوتے ہیں۔ کچھ افراد کے جینیاتی طور پر یہ کیمیکلز زیادہ ہوتے ہیں، جس سے وہ مچھروں کے لیے زیادہ "پرکشش" بن جاتے ہیں۔

3. خون کا گروپ

تحقیق کے مطابق O گروپ کے خون والے افراد کو مچھر زیادہ کاٹتے ہیں جبکہ A گروپ والوں کو نسبتاً کم۔

4. جسم کا درجہ حرارت اور گرمی

مچھر حرارت کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ جسمانی طور پر زیادہ گرم ہوں، ان پر مچھر زیادہ آتے ہیں۔

5. جلد پر موجود بیکٹیریا

ہماری جلد پر رہنے والے مخصوص بیکٹیریا بھی مچھروں کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی جلد پر کچھ خاص اقسام کے بیکٹیریا زیادہ ہوتے ہیں، ان کو مچھر زیادہ کاٹتے ہیں۔

6. کپڑوں کا رنگ

مچھر خاص طور پر سیاہ، نیلا اور سرخ رنگ کے کپڑوں کی طرف زیادہ کھنچتے ہیں۔ سفید یا ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے والے نسبتاً محفوظ رہتے ہیں۔

7. الکوحل یا کچھ غذائیں

شراب پینے والوں میں مچھر کاٹنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ تحقیق کے مطابق زیادہ مسالحے دار کھانے بھی جسمانی پسینہ اور کیمیکلز بڑھا کر مچھر متوجہ کرتے ہیں۔
