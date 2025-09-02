کراچی: بینک سے نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والا ڈکیت گروہ گرفتار

کراچی:
ایس آئی یو پولیس نے جمشید کوارٹر میں کارروائی کرتے ہوئے بینک سے رقم لیکر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والے ڈکیت گروہ کے سرغنہ سمیت تین ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
تفصیلات کے مطابق اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹ (سی آئی اے) پولیس نے جمشید کوارٹر کے علاقے میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران بینک سے رقم لیکر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والے ڈکیت گروہ کے سرغنہ شہباز کو اس کے دو کارندوں شہزاد اورہدایت اللہ سمیت گرفتارکرلیا۔
ایس آئی یو پولیس کے مطابق ملزمان کا گروہ دکانوں پر بھی ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث نکلا، گرفتارملزمان کے قبضے سے اسلحہ تین پستول، 7 موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد کرلی گئی۔
گرفتار ملزمان نے کچھ روز قبل شاہ لطیف کے علاقے میں بیکری پر واردات کی تھی، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی تھی۔ ملزم شہباز سے درجنوں لوٹ مار کی وارداتوں کا انکشاف ہوا ہے۔
شہباز نے رواں سال ناظم آباد کے علاقے گول بلڈنگ پر مصالحہ والے کو بھی لوٹا تھا، رواں سال طارق روڈ پر بینک سے رقم لیکر نکلنے والے شہری سے 12 لاکھ روپے لوٹے تھے، سال 2024 میں نیپا پل پر بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری کو بھی لوٹ مار کا نشانہ بنایا تھا۔
سال 2024 میں سہراب گوٹھ پر ایک بیکری پر 14 لاکھ روپے کی واردات کی تھی، گلشن اقبال کے علاقے ڈسکو موڑ پر بھی بیکری پر ڈکیتی کی واردات کی تھی، ملزمان بیکری سے 12 لاکھ روپے کی رقم لوٹ کر با آسانی فرار ہوگئے تھے۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں، گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔