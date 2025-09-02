کراچی میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران مغوی بچوں سمیت 10 لڑکے اور لڑکیاں بازیاب

کراچی:
اینٹی وائلنٹ کرائم سیل (اے وی سی سی) پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران بچوں سمیت 10 مغوی لڑکوں اور لڑکیوں کو بازباب جبکہ 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان اے وی سی سی کے بیان کے مطابق گزشتہ ماہ 27 اگست کو آئی جی سندھ نے کراچی سے حالیہ اغوا کیے جانے والے بچوں کی بازیابی کے لیے اے سی وی سی پولیس کو ٹاسک سونپا تھا، جس پر ایس ایس پی اور ڈی ایس پی آپریشن و انویسٹی گیشن کی نگرانی میں مختلف زونزمیں ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔
انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پر چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں سے اغوا کیے گئے بچوں کو بحفاظت بازیاب کراتے ہوئے 3 ملزمان کو بھی گرفتار کرلیا ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ بازیاب ہونے والے بچوں میں 16 سالہ عبدالمعیز ، 2 سالہ اصغر علی، 4 سالہ موسیٰ، 11 سالہ ایان، 13 سالہ محمد ریحان، 14 سالہ محمد مزمل، 9 سالہ محمد شعبان، 16 سالہ تانیہ، 14 سالہ علیشاہ اور 14 سالہ ہمنہ ناز شامل ہے۔
ترجمان نے مزید بتایا کہ پولیس نے 3 ملزمان محمد اختر افضل، محمد راشد اسماعیل اور ڈیکشن عرف علی ارشد مسیح کو گرفتار کرلیا جن سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔