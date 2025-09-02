کراچی میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران مغوی بچوں سمیت 10 لڑکے اور لڑکیاں بازیاب

پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا ہےجن سے تفتیش کا عمل جاری ہے، ترجمان اے وی سی سی

منور خان September 02, 2025
facebook whatsup
فوٹو: پولیس
کراچی:

اینٹی وائلنٹ کرائم سیل (اے وی سی سی) پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران بچوں سمیت 10 مغوی لڑکوں اور لڑکیوں کو بازباب جبکہ 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان اے وی سی سی کے بیان کے مطابق گزشتہ ماہ 27 اگست کو آئی جی سندھ نے کراچی سے حالیہ اغوا کیے جانے والے بچوں کی بازیابی کے لیے اے سی وی سی پولیس کو ٹاسک سونپا تھا، جس پر ایس ایس پی اور ڈی ایس پی آپریشن و انویسٹی گیشن کی نگرانی میں مختلف زونزمیں ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔

انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پر چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں سے اغوا کیے گئے بچوں کو بحفاظت بازیاب کراتے ہوئے 3 ملزمان کو بھی گرفتار کرلیا ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ بازیاب ہونے والے بچوں میں 16 سالہ عبدالمعیز ، 2 سالہ اصغر علی، 4 سالہ موسیٰ، 11 سالہ ایان، 13 سالہ محمد ریحان، 14 سالہ محمد مزمل، 9 سالہ محمد شعبان، 16 سالہ تانیہ،  14 سالہ علیشاہ اور 14 سالہ ہمنہ ناز شامل ہے۔

ترجمان نے مزید بتایا کہ پولیس نے  3 ملزمان محمد اختر افضل، محمد راشد اسماعیل اور ڈیکشن عرف علی ارشد مسیح کو گرفتار کرلیا جن سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، اورنگی ٹاؤن میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 سگے بھائی زخمی ہوگئے

Express News

کراچی، مصطفیٰ عامر قتل کیس میں فائنل چالان جمع نہ ہونے کی وجہ سامنے آ گئی

Express News

کوئٹہ؛ ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، حوالہ ہنڈی کے بین الاقوامی گینگ کے 2 ملزمان گرفتار

Express News

ایف آئی اے کی کارروائیاں، حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزمان گرفتار

Express News

لاہور جنرل اسپتال کی نرسری سے اغوا ہونے والا نومولود دو روز بعد بازیاب، ملزم گرفتار

Express News

کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو