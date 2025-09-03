یوم دفاع کی مناسبت سے کراچی سمیت صوبہ بھر میں کھیلوں کے مقابلے ہوں گے

لاڑکانہ میں نائیک محمد محفوظ شہید کی یادمیں ہاکی، ٹگ آف وار اور شطرنج کے مقابلے ہوں گے۔

زبیر نذیر خان September 03, 2025
یوم دفاع کی مناسبت سے سندھ حکومت کے محکمہ کھیل کے تحت پانچ ستمبر کو کراچی سمیت صوبہ کے چھ ڈویژنز میں کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔

تفصیلات کے مطابق کراچی میں ساحل سمندر پر میجر عزیز بھٹی شہید کی یاد میں بیچ ٹینس اور اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیق شہید کے نام سے سندھ یوتھ کلب گلستان جوہر میں بیڈمنٹن ٹورنامنٹ منعقد ہوگا۔

حیدرآباد میں لیفٹیننٹ کرنل محمد اکرم راجہ شہید کے نام سے شطرنج، باکسنگ، آرم ریسلنگ، ماس ریسلنگ کے مقابلے ہوں گے۔

میرپورخاص میں میجر فخر عالم خان شہید کی یاد میں شوٹنگ بال، فٹبال، ٹگ آف وار، لیکروس اور باسکٹ بال کے مقابلے ہوں گے۔

شہید بینظیرآباد میں نائیک سیف علی جنجوعہ شہید کے نام سے ہاکی، ٹگ آف وار اور کراٹے کے مقابلے ہوں گے۔

سکھر میں اسکواڈرن لیڈر علاؤ الدین لودھی احمد شہید کے نام سےکبڈی، ہاکی، تائیکوانڈو، ونجھ وٹی اور باسکٹ بال کے مقابلے ہوں گے۔

