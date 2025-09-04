سرجانی اور گڈاپ سے نوجوان لڑکی سمیت دو افراد کی لاشیں برآمد

متوفیہ کی شناخت 19 سالہ درخشاں اور توفی کی شناخت 60 سالہ خورشید احمد کے نام سے کی گئی

اسٹاف رپورٹر September 04, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں گھر سے نوجوان لڑکی کی لاش ملی جبکہ گڈاپ میں قبرستان سے ایک شخص کی لاش ملی جو پراسرار طور پر ہلاک ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق سرجانی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر 10 ون مینا بازار کے قریب گھر سے نوجوان لڑکی کی لاش ملی جس کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش چھیپا کے رضا کاروں کی مدد سے اسپتال منتقل کیا۔

ایس ایچ او سرجانی پولیس عرفان آصف نے بتایا کہ متوفیہ کی شناخت 19 سالہ درخشاں دختر عبدالرشید کے نام سے کی گئی جبکہ اہلخانہ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ متوفیہ کی طبعی موت واقع ہوئی ہے جو کہ سانس کی بیماری میں مبتلا تھی۔

ایک سوال جواب میں ایس ایچ او نے اس بات کی تردید کی ہے کہ متوفیہ کی لاش چند روز پرانی تھی۔ تاہم، پولیس واقعے سے متعلق مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔

دریں اثنا، گڈاپ کے علاقے سپر ہائی وے خلیجی قبرستان کے قریب سے ضعیف العمر شخص کی لاش ملی جو پراسرار طور پر ہلاک ہوگیا ۔

اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی۔

ڈیوٹی افسر تھانہ گڈاپ کے مطابق متوفی کی شناخت 60 سالہ خورشید احمد کے نام سے کی گئی جبکہ فوری طور پر وجہ موت کا تعین نہیں ہوسکا۔ تاہم،  پولیس مزید چھان بین کر رہی ہے ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امریکی عدالت نے گلوکارہ کارڈی بی کے گارڈ حملہ کیس کا بڑا فیصلہ سُنا دیا

امریکی عدالت نے گلوکارہ کارڈی بی کے گارڈ حملہ کیس کا بڑا فیصلہ سُنا دیا

 Sep 04, 2025 12:01 PM |
برسوں پرانے گانے کی ویڈیو میں حبا بخاری کو دیکھ کر مداح حیران، اداکارہ کی عمر پر تبصرے

برسوں پرانے گانے کی ویڈیو میں حبا بخاری کو دیکھ کر مداح حیران، اداکارہ کی عمر پر تبصرے

 Sep 04, 2025 11:20 AM |
کاجول اور اجے دیوگن کے اثاثوں کی کُل مالیت کتنی ہے؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

کاجول اور اجے دیوگن کے اثاثوں کی کُل مالیت کتنی ہے؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

Sep 04, 2025 11:05 AM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی: فائرنگ کے مختلف واقعات میں دو افراد زخمی

Express News

کراچی: گڑھے میں گرنے والا محنت کش مٹی کے تودے تلے دب کر جاں بحق

Express News

سیلاب میں گمشدہ مویشیوں کی تلاش کیلیے موبائل ایپ متعارف

Express News

صوبہ کو دہشتگردی اور شدت پسندی سے پاک کریں گے، گورنر خیبرپختونخوا

Express News

کراچی، اسکول کی 8ویں منزل سے کود کر خودکشی کرنے والے نوجوان کا آخری پیغام سامنے آگیا، مقدمہ درج

Express News

کراچی میں منشیات فروشی کرنے والا پولیس اہلکار باپ سمیت گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو