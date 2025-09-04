سی سی ڈی کے مبینہ پولیس مقابلوں کا نان اسٹاپ سلسلہ جاری ہے جب کہ تازہ ترین مبینہ پولیس مقابلو میں 2 ملزم ہلاک اور 4 فرار ہو گئے۔
سی سی ڈی نے بتایا کہ کوٹ لکھپت میں ہونے والے مقابلے میں ایک ملزم مارا گیا جب کہ 3 فرار ہوگئے، کراس فائرنگ میں پولیس اہلکار صغیر زخمی ہوا جسے طبی امداد کی فراہمی کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا۔
دوسری جانب شاہدرہ ٹاون میں پولیس مقابلے کے دوران ایک ملزم ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا، ہلاک ملزم کی شناخت عدنان جبکہ زخمی کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی۔
کاہنہ میں پولیس مقابلے میں موٹرسائیکل سوار ملزم شیراز زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا، سی سی ڈی نے کہا کہ فرار ہونے والے 4 ملزمان کی تلاش جاری ہے۔