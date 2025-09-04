سی سی ڈی کے مبینہ مقابلوں کا نان اسٹاپ سلسلہ جاری، مزید 2 ملزم ہلاک، 4 فرار

کراس فائرنگ میں پولیس اہلکار صغیر زخمی ہوا جسے طبی امداد کی فراہمی کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا

ویب ڈیسک September 04, 2025
سی سی ڈی کے مبینہ پولیس مقابلوں کا نان اسٹاپ سلسلہ جاری ہے جب کہ تازہ ترین مبینہ پولیس مقابلو میں 2 ملزم ہلاک اور 4 فرار ہو گئے۔

سی سی ڈی نے بتایا کہ کوٹ لکھپت میں ہونے والے مقابلے میں ایک ملزم مارا گیا جب کہ 3 فرار ہوگئے، کراس فائرنگ میں پولیس اہلکار صغیر زخمی ہوا جسے طبی امداد کی فراہمی کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا۔

دوسری جانب شاہدرہ ٹاون میں پولیس مقابلے کے دوران ایک ملزم ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا، ہلاک ملزم کی شناخت عدنان جبکہ زخمی کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی۔

کاہنہ میں پولیس مقابلے میں موٹرسائیکل سوار ملزم شیراز زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا، سی سی ڈی نے کہا کہ فرار ہونے والے 4 ملزمان کی تلاش جاری ہے۔
