زلزلے سے تباہی: پاکستان نے 105 ٹن امدادی سامان افغان حکام کے حوالے کردیا

سامان میں راشن بیگز، خیمے، کمبل، چٹائیاں، ادویات شامل، سامان طور خم بارڈر کے راستے افغانستان پہنچایا گیا

اسٹاف رپورٹر September 04, 2025
اسلام آباد:

وزیرِاعظم کی ہدایت پر پاکستان کی جانب سے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان افغان حکام کے حوالے کردیا گیا۔

این ڈی ایم اے کی جانب سے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے 105 ٹن امدادی سامان بھیجا گیا ہے جس میں راشن بیگز، خیمے، کمبل، چٹائیاں اور ادویات شامل ہیں۔

امدادی سامان 40 فٹ کنٹینر والے 5 ٹرکوں کے ذریعے طور خم بارڈر کے راستے افغانستان پہنچایا گیا۔ سامان 3 ستمبر کو اسلام آباد میں این ڈی ایم اے کے وئیر ہاؤس سے روانہ ہوا جبکہ چار ستمبر کو طور خم بارڈر پر افغان حکام کے حوالے کیا گیا۔

 سامان حوالگی کی تقریب میں مہمان خصوصی وفاقی وزیر امیر مقام پاکستان کے قونصل جنرل پاکستان جلال آباد قونصلیٹ شفقت اللہ اور افغانستان کے کونسل جنرل پشاور قونصلیٹ حافظ محب اللہ شاکر بھی اس موقع پر موجود تھے۔

این ڈی ایم اے کے افسران سمیت افغان حکومت کے نمائندگان اور پاکستان میں افغانستان ایمبیسی کے عہدے داران نے بھی شرکت کی۔ افغان سفارت خانہ نے بھی بروقت امدادی سامان کی ترسیل پر شکریہ ادا کیا۔

واضح رہے کہ افغانستان میں 31 اگست 2025ء کی رات آئے ہولناک زلزلے کے نتیجے میں 1400 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔
