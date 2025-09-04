لاہور:
وزیراعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت 2027ء میں پوری ہوگی اس کے بعد ایکسٹینشن کا سوال پیدا ہوگا، عاصم منیر نے 78 سال میں اس قوم کو معرکہ حق کی صورت میں فخر کرنے کا موقع دیا ہے۔
پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں ںے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا میں آرہی ہے، ستلج اور راوی خشک ہوچکے تھے وہاں پانی بہت آیا ہے، حکومت نے اس مرتبہ ٹیم ورک کیا ہے اس لیے جانی نقصان کم سے کم ہوا ہے، حکومت کے تمام اداروں نے ایک ٹیم کے طور پر کام کیا ہے، لاکھوں افراد کو نکالا ہے اگر حکومت الرٹ نہ ہوتی تو نقصان بہت زیادہ ہوتا۔
انہوں ںے کہا کہ سول وار کی کوشش ہورہی ہے، نومئی کو یہ کوشش ہوئی چوبیس اور چھبیس تاریخ کو بھی کوشش کی گئی، سول وار کی کسی صورت اجازت نہیں دی جاسکتی اس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہوسکتا ہے، کوئی بھی دھڑا ہو اس کو سختی سے روکنا چاہیے۔
انہوں ںے کہا کہ کسی زمانے میں آرمی چیف کی مدت چار سال ہوتی تھی پھر تین سال ہوگئی اب آرمی چیف کی مدت پانچ سال ہوگئی ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدت ملازمت 2027ء میں پوری ہوگی اس کے بعد ایکسٹینشن کا سوال پیدا ہوگا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 78 سال میں اس قوم کو معرکہ حق کی صورت میں فخر کرنے کا موقع دیا ہے۔