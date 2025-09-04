کراچی:
محکمہ موسمیات نے سندھ میں 7 سے 9 ستمبر تک وقفے وقفے سے موسلادھار بارش کی پیش گوئی کردی، کراچی میں نشیبی علاقے زیرآب آسکتے ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کم دباؤ کا نظام اس وقت مدھیہ پردیش (بھارت) میں موجود ہے اس کے مغرب اور شمال مغرب کی طرف بڑھنے کا امکان ہے اور 6 ستمبر کو راجستھان سے ملحقہ سندھ کے علاقوں تک پہنچنے کا امکان ہے۔
اس موسمی نظام کی وجہ سے سندھ اور پنجاب کے مشرقی علاقوں میں مون سون کی تیز ہوائیں داخل ہونے کا امکان ہے۔ ان موسمیاتی حالات کے زیر اثر6 ستمبر کی شام یا رات سے 9 ستمبر کے درمیان تک تھرپارکر(مٹھی،اسلام کوٹ، ننگرپارکر، چھاچھرو، ڈھلی، ڈیپلو، کلوئی) عمرکوٹ، میرپورخاص، سانگھڑ، خیرپور، شہید بینظیر آباد، مٹیاری،ٹنڈو الہیار، کراچی، ٹنڈو الہیار، بدین، حیدر آباد، ٹنڈوخان، بدین میں تیزآندھی/گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
اس دوران کہیں کہیں موسلادھار بارشیں بھی ہوسکتی ہیں جن کے سبب میرپور خاص، شہید بےنظیر آباد، تھرپارکر، خیرپور، سکھر، لاڑکانہ، ٹھٹھہ، بدین، سجاول، حیدرآباد اور کراچی کے علاقے زیرآب آنے کا خدشہ ہے۔
تیز آندھی اور بجلی گرنے سے کچی تعمیرات، دیواروں، بجلی کے کھمبوں، بل بورڈز اور گاڑیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔