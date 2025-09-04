برطانوی ملکہ نے 16 سال کی عمر میں ایک جنسی درندے کو جوتے سے مارا تھا؛ انکشاف

نئی کتاب میں انکشاف ہوا کہ ملکہ کامیلا نے 16 برس کی عمر میں ٹرین پر جنسی حملہ آور کو جوتی سے مار کر گرفتار کروایا

ویب ڈیسک September 04, 2025
facebook whatsup
ملکہ کامیلا خواتین پر تشدد اور جنسی حملوں کے خلاف مہمات میں سرگرم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔

برطانوی ملکہ کامیلا نے اپنی کم عمری میں خود پر ہونے والے ایک جنسی حملے کو بہادری کے ساتھ پسپا کردیا تھا۔

برطانوی میڈیا کے مطابق اس بات کا انکشاف نئی کتاب "Power and the Palace" میں کیا گیا ہے۔

یہ واقعہ اُس وقت رونما ہوا تھا جب نو عمر کامیلا ٹرین میں سفر کر رہی تھیں اور ایک شخص جنسی ہراسانی کی کوشش کی تھی۔

کامیلا نے اپنی جوتی اتار کو مذکورہ شخص کو مارا اور لاتوں سے بھی اس کی تواضع کی۔ اچھی طرح درگت بنانے کے بعد ریلوے اسٹیشن پر اسے پولیس کے حوالے بھی کردیا۔

یہ واقعہ دراصل برطانیہ کے سابق وزیراعظم بورس جانسن کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر گٹو ہیری نے صحافی ویلینٹائن لو کو بتایا تھا۔

گٹو ہیری کے بقول ملکہ کامیلا نے خود یہ واقعہ ان سے شیئر کیا تھا۔ اس لیے وہ اس واقعے کی صداقت سے متعلق مکمل طور پر پُراعتماد ہیں۔

یاد رہے کہ 2022 میں شاہ چارلس سوم کے تخت نشین ہونے کے بعد بننے والی ملکہ کامیلا گزشتہ ایک دہائی سے گھریلو اور جنسی تشدد کے خلاف متحرک ہیں۔

ملکہ کامیلا نہ صرف ان مہمات میں سرگرم کردار ادا کر رہی ہیں بلکہ متاثرین کی مدد کرنے والی تنظیموں کی سرپرستی بھی کرتی رہتی ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

برطانوی ملکہ نے 16 سال کی عمر میں ایک جنسی درندے کو جوتے سے مارا تھا؛ انکشاف

Express News

ملائیشیا کا بچوں کو ٹک ٹاک استعمال کرنے سے روکنے کیلیے بڑا اقدام سامنے آگیا

Express News

جھاڑ کھنڈ میں بھارتی فوجی کی گاڑی پر گھات لگا کر حملہ؛ 2 اہلکار ہلاک اور ایک شدید زخمی

Express News

پیوٹن سے ملاقات کے بعد کم جونگ کے اسٹاف نے میز اور کرسی کو کیوں صاف کیا؟ ویڈیو وائرل

Express News

گلوبل صمود فلوٹیلا: 70 سے زائد امدادی جہازوں پر مشتمل قافلہ غزہ روانہ

Express News

ڈیم پر کرتب دکھانے والا شخص اچانک پانی میں بہہ گیا، ویڈیو وائرل 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو