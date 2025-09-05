اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں مسجد کا مینار منہدم کردیا

حملوں کے دوران بے گناہ شہریوں کو شہید کرنے کے ساتھ ان کی عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے

ویب ڈیسک September 05, 2025
اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر دورا میں قائم ایک مسجد کے زیرِ تعمیر مینار کو بلڈوزر کی مدد سے منہدم کر دیا۔ یہ واقعہ اُس وقت پیش آیا جب فوجی مشرقی جانب سے شہر میں داخل ہوئے اور علاقے کو زبردستی خالی کرا کر کارروائی کی۔

فلسطینی نیوز ایجنسی ’’وفا‘‘ کے مطابق قابض اسرائیلی فورسز مسلسل معصوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہی ہیں۔ آئے روز حملوں کے دوران نہ صرف بے گناہ شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی عبادت گاہوں اور تعمیرات کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ جس مینار کو گرایا گیا وہ الفاروق مسجد کا حصہ تھا اور اس کی اونچائی تقریباً 15 میٹر تھی۔ سدرن اینڈومنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کے مطابق اسرائیلی فوج نے یہ جواز پیش کیا کہ مینار فوجی ٹاور کے سامنے واقع تھا، اس لیے اسے مسمار کیا گیا۔

یہ واقعہ فلسطینی عوام کے لیے ایک اور دکھ بھرا باب ہے جہاں نہ صرف ان کی زندگیاں غیر محفوظ ہیں بلکہ ان کی عبادت گاہیں بھی قابض قوت کے نشانے پر ہیں۔
