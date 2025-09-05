یو ایس اوپن: آرینا سبالینکا اور امانڈا اینی سیمووا فائنل میں پہنچ گئیں

یو ایس اوپن کے ویمنز سنگلز مقابلوں میں آرینا سبالینکا اور امانڈا اینی سیمووا فائنل میں پہنچ گئیں۔
تفصیلات کے مطابق پہلے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن آرینا سبالینکا نے جیسیکا پیگولا کو شکست دی۔
آرینا سبالینکا مسلسل تیسری مرتبہ یو ایس اوپن کے گرینڈ سلیم فائنل میں پہنچی ہیں۔
وہ 2022 سے ہارڈ کورٹ پر تمام گرینڈ سلیم فائنلز کھیلنے والی واحد کھلاڑی ہیں۔
دوسرے سیمی فائنل میں امانڈا اینی سیمووا نے ناؤمی اوساکا کو شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی۔
یہ اینی سیمووا کا مسلسل دوسرا گرینڈ سلیم فائنل ہے۔
اس سے قبل انہیں ومبلڈن کے فائنل میں ایگا شیوانتک کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔
یاد رہے کہ اینی سیمووا نے یو ایس اوپن کے کوارٹر فائنل میں ایگا شیوانتک کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کردیا تھا۔