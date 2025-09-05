16 سال سے چھٹیوں پر گئی ٹیچر کا اُلٹا کالج انتظامیہ پر مقدمہ، آخر وجہ کیا بنی؟

یہ کیس جرمنی میں میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے

September 05, 2025
جرمنی میں ایک ٹیچر نے جو 16 سال سے چھٹیوں پر تھیں، اس وقت اپنے کالج پر مقدمہ دائر کردیا جب کالج نے ٹیچر سے بیماری کا ثبوت فراہم کرنے کا کہا۔

رپورٹس کے مطابق ایک خاتون ٹیچر گزشتہ 16 سال سے بیماری کی چھٹیوں پر تھیں اور تدریسی فرائض بالکل انجام نہیں دے رہی تھیں۔

تاہم حال ہی میں جب کالج انتظامیہ نے ان سے بیماری کی تازہ میڈیکل تصدیق (سرٹیفکیٹ) طلب کا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور ادارے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔

مقدمے میں ان کا مؤقف یہ ہے کہ وہ پہلے ہی عرصہ دراز سے بیماری کی بنیاد پر چھٹی پر ہیں اور بار بار اس کی تصدیق کروانے کا کہنا غیر ضروری دباؤ ہے۔

یہ کیس جرمنی میں میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے کیونکہ 16 سال تک مسلسل بیماری کیوجہ سے چھٹی پر رہنا غیر معمولی طور پر لمبا عرصہ ہے۔

دوسری جانب یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ تعلیمی ادارے نے اتنے سال تک اس معاملے کو کیسے نظر انداز کیے رکھا۔

واضح رہے کہ جرمنی کے قوانین کے مطابق ادارے ملازم سے وقتاً فوقتاً بیماری کی تصدیق طلب کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔
