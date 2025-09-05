ہائپر ٹینشن کے علاج میں مشکلات سے نمٹنے والی دوا کا کامیاب تجربہ

سائنس دانوں نے ایک نئی دوا کے کامیاب ٹرائلز کیے ہیں جو ہائپر ٹینشن کے علاج میں مشکلات کا سامنا کرنے والے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوسکتی ہے۔
دنیا بھر میں بلند فشار خون سے متاثر تقریباً 1 ارب 30 کروڑ افراد پر علاج اثر انداز نہیں ہوتا اور ایسے مریضوں کو ہارٹ اٹیک، اسٹروک، گردے کے مسائل اور قبل از وقت موت کا سامنا ہوتا ہے۔
اب محققین کو ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ بیکسڈروسٹیٹ نامی ایک نئی گولی قلبی مرض کے خطرات کم کرنے کے لیے مریضوں کا بلڈ پریشر بڑی حد تک کم کرسکتی ہے۔
فیز تھری کلینکل ٹرائل میں دنیا بھر کے 214 کلینکس کے 800 کے قریب مریضوں نے حصہ لیا۔ ٹرائلز میں معلوم ہوا کہ 12 ہفتوں تک روزانہ بیکسڈروسٹیٹ کی ایک گولی (1 ایم جی یا 2 ایم جی) لینے سے ان مریضوں کے بلڈ پریشر میں 9-10 ایم ایم ایچ جی تک کمی واقع ہوئی۔
تحقیق میں ہر 10 میں سے 4 مریضوں کا بلڈ پریشر صحت مند سطح تک پہنچتا دیکھا گیا۔