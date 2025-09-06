یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

6 ستمبر کا دن ہمیں شہداء اور غازیوں کے جذبۂ ایثار اور دفاعِ وطن کے عزم کی یاد دلاتا ہے

ویب ڈیسک September 06, 2025
یومِ دفاع اور معرکۂ حق کے موقع پر شوبز اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے اپنے پیغامات کے ذریعے فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور قربانیوں کو سلام پیش کیا ہے۔

یومِ دفاع پاکستان کے بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں کو یاد کرنے اور وطن کے محافظوں کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ 6 ستمبر کا یہ دن ہمیں شہداء اور غازیوں کے جذبۂ ایثار اور دفاعِ وطن کے عزم کی یاد دلاتا ہے۔

اداکار اعجاز اسلم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ’’6 ستمبر یومِ دفاع پر پوری قوم پاک فوج کو دلی خراجِ تحسین پیش کرتی ہے۔ معرکۂ حق کی کامیابی نے قوم کے حوصلوں کو بلند کیا اور ہم سب اپنی افواج کو سلام پیش کرتے ہیں۔‘‘

قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی وہاب ریاض نے اس دن کو ہیروز کو یاد کرنے کا موقع قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ’’آج کا دن ان ہیروز کو سلام کرنے کا دن ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے پاکستان کو سرخرو کیا ہے۔‘‘

سابق کپتان سرفراز احمد نے بھی یومِ دفاع کے موقع پر شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ’’آج کا دن ان ہیروز کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے پاکستان کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔‘‘

قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی فواد عالم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ’’یوم دفاع پاکستان کے شہداء اور غازیوں کی قربانی کی یاد ہمیں اس بات کا عہد دلاتی ہے کہ وطن کی حفاظت ہم سب کی ذمئ داری ہے۔‘‘

یومِ دفاع کے موقع پر ستاروں اور کھلاڑیوں کے یہ پیغامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پوری قوم اپنے شہداء اور افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور وطن کے دفاع کے لیے سب ایک ہیں۔

 
